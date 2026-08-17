China ofrece nuevos síntomas de debilidad en julio

Archivo - FILED - 12 December 2023, China, Beijing: Several bills, each with a value of 100 Chinese Yuan, lie on a table. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

China ofreció nuevos síntomas de ralentización en julio, cuando la segunda mayor economía mundial registró caídas de la inversión fija y un crecimiento más débil de la producción industrial y el consumo interno.

Según los datos publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el crecimiento de la producción industrial del gigante asiático se moderó en julio al 4,5% interanual desde el 5,3% del mes anterior.

De su lado, las ventas del comercio minorista de bienes de consumo en China registraron en julio una subida del 0,06% respecto del mes anterior y del 0,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

De este modo, en los siete primeros meses de 2026 las ventas minoristas de bienes y servicios aumentaron un 2,6% interanual, incluyendo un crecimiento del 5% de la comercialización de servicios y del 1,1% para los bienes.

De su lado, la inversión en activos fijos disminuyó hasta julio un 6,7% interanual. En concreto, la inversión en activos fijos disminuyó un 3,7% después de deducir la inversión en desarrollo inmobiliario, que cayó un 19,2%.

"En términos generales, la economía nacional se mantuvo estable, conservando el impulso positivo del desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación durante los primeros siete meses", ha defendido la Oficina Nacional de Estadística de China, advirtiendo, no obstante, de un entorno externo "complejo y volátil", así como del "agudo" desequilibrio interno entre la fuerte oferta y una débil demanda.

"Debemos profundizar la reforma y la apertura, acelerar la transición hacia nuevos motores de crecimiento, intensificar los ajustes contracíclicos e impulsar la demanda interna y mejorar la oferta con mayor intensidad", ha apuntado la ONE.