China responde al Pentágono imponiendo restricciones a decenas de empresas de EEUU

Archivo - Imagen de archivo de dos banderas de China y EEUU. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha decidido este lunes imponer restricciones comerciales a una decena de firmas estadounidenses y vetar en la contratación pública a casi medio centenar en respuesta a la reciente decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos de incluir a varias compañías del gigante asiático en su lista de "empresas militares chinas".

Por un lado, el Ministerio de Comercio de China ha anunciado este lunes la inclusión de manera inmediata de diez empresas de EEUU a la lista de control de exportaciones "con el fin de salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales".

De este modo se prohíbe a los exportadores la venta de artículos de doble uso a las empresas MP Materials, Jaia Robotics, USAR, Red Cat, AVEOX, Teal Drones, Ball Aerospace, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime e IMSAR y se prohíbe a cualquier organización o persona, de cualquier país o región, transferir o suministrar artículos de doble uso originarios de China a dichas entidades, mientras que cualquier actividad de exportación relacionada que esté en curso deberá cesar de inmediato.

De su lado, el Ministerio de Finanzas de China ha anunciado medidas contra 46 firmas estadounidenses actividades de contratación pública, lo que impedirá a las empresas contratantes adquirir productos fabricados por estas compañías de EEUU.

La decisión de Pekín se produce menos de una semana después de que los líderes del G7 se comprometieran a reducir su dependencia en tierras raras de proveedores como China a menos del 60% para 2030, con la ambición de alcanzar el 50% lo antes posible.

Asimismo, a principios de junio, el Departamento de Defensa de EEUU actualizó su lista de "compañías militares chinas" en la que figuran empresas como Alibaba Group Holding Limited, Baidu o Tencent Holdings Limited, así como de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC); Robosense Technology; o SenseTime Group, además de los fabricantes automotrices BYD Company Limited y NIO junto con el fabricante de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL).