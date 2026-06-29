El comercio minorista recorta sus ventas un 0,4% en mayo y pone fin a casi dos años de alzas

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,4% en mayo, tasa seis décimas inferior a la del mes previo, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista pone fin a 22 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación se estancaron, mientras que las del resto de productos subieron un 2,2% interanual, con avances del 2,2%, del 3,3% y del 0,8% en equipo personal, equipo del hogar, y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 6,9% en el quinto mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, las grandes superficies y las pequeñas cadenas recortaron sus ventas en mayo un 0,1% interanual. Por contra, las ventas subieron en el comercio electrónico (+2,9%) y las grandes cadenas y las empresas unilocalizadas, ambas con avances del 1,5%.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 1,3% en mayo en relación al mismo mes de 2025, tasa siete décimas superior a la del mes anterior. Con el avance del quinto mes del año, se encadenan ya 42 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

LAS VENTAS SUBEN UN 0,6% MENSUAL

En tasa mensual (mayo sobre abril) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,6% frente al descenso del 1,5% del mes previo.

En mayo, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios aumentaron un 0,2%, mientras que las del resto de productos subieron un 1,4%. En las estaciones de servicio, las ventas bajaron un 1,5% en el quinto mes del año.

En el conjunto de los cinco primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 1,9% de media respecto al mismo periodo de 2025 (+2,4% en datos desestacionalizados), con incrementos del 4,5% en las grandes cadenas, del 4% en el comercio electrónico y del 2,3% en las empresas unilocalizadas, y descensos del 0,3% en las pequeñas cadenas y del 0,6% en las grandes superficies.

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en mayo un 0,4% respecto al mismo mes de 2025, tasa cinco décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 57 meses consecutivos en tasas positivas.

Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en mayo se observan en las grandes superficies (+2,3%) y en las grandes cadenas (+1,6%). Por su parte, las empresas unilocalizadas elevaron sus plantillas un 0,7%, mientras que las pequeñas cadenas recortaron la ocupación un 4%.

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista subió en mayo un 0,4%, destacando el ascenso de las pequeñas cadenas, del 1,1%.

LAS VENTAS BAJAN EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En mayo, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en seis comunidades autónomas más Melilla y bajaron en once más Ceuta.

Los mayores repuntes se dieron en Aragón (+2,3%), País Vasco (+1,2%) y Cataluña y la ciudad autónomas de Melilla (+0,5% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Baleares (-2,6%), Comunidad Valenciana (-1,9%) y Galicia (-1,7%).

En cuanto al empleo, en mayo disminuyó en cuatro comunidades autónomas en tasa interanual, especialmente en La Rioja (-0,9%) y Baleares (-0,8%).

Por contra, la ocupación en el comercio minorista subió en 13 regiones en mayo en comparación con igual mes de 2025, destacando los incrementos de la ocupación en Asturias (+3,7%) y Castilla y León (+1,7%). En la ciudad autónoma de Ceuta el incremento de la ocupación fue todavía más elevado, con un avance interanual del 4,1%.