Digi anuncia su intención de salir a Bolsa, con el respaldo de la familia Domínguez de la Maza

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Digi ha anunciado este lunes su intención de salir a Bolsa ('intention to float') mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, según ha indicado en un comunicado este lunes.

La operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

EL GRUPO DIGI MANTENDRÁ AL MENOS EL 75% DEL CAPITAL

La oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Rumanía, su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial. Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta, que se dirige a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.

Asimismo, la teleco ha apuntado que el operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia ('lock-up') habituales en este tipo de operaciones. La ejecución y el calendario están sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En palabras del consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, "la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de su modelo de negocio en España".

"Un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos y que se apoya en la inversión en redes propias como motor de crecimiento", ha añadido, señalando que están invirtiendo para "ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de la red móvil propia".

El ejecutivo también ha indicado que cotizar en bolsa les "brindaría la oportunidad de contar con una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento les han permitido financiar su crecimiento: capital propio y financiación bancaria".

"En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la Bolsa española reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el grupo mantiene su firme compromiso con Digi España y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad", ha concluido.