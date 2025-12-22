La confianza del consumidor cae 2,7 puntos en noviembre, hasta su menor cifra en dos años

Archivo - Varias personas van de compras - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La confianza del consumidor bajó 2,7 puntos en noviembre respecto al mes anterior, hasta situarse en 76 puntos, su menor cifra desde octubre de 2023, cuando rondó los 70 puntos, según los datos publicados este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El descenso de noviembre, con el que se encadenan tres meses consecutivos de caídas, se debe tanto a la peor valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual como a sus menores expectativas de futuro.

En concreto, la valoración de la situación actual retrocedió 2,6 puntos en noviembre respecto al dato de octubre, hasta situarse en 71,4 puntos, en tanto que el indicador de expectativas cayó 2,9 puntos, hasta los 80,5 puntos, por debajo, en ambos casos, de la cota de los 100 puntos que separa la percepción positiva de la negativa.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) recoge mensualmente la evaluación de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.

LA VALORACIÓN ACTUAL SOBRE LA ECONOMÍA CAE 5 PUNTOS

La caída en la valoración de la situación actual registrada en noviembre se debe, según el CIS, a la evolución negativa de sus tres componentes.

En concreto, la valoración de la situación económica actual retrocedió 5,2 puntos respecto a octubre, mientras que la valoración de la situación de los hogares decreció medio punto y la valoración del mercado de trabajo empeoró 2,2 puntos.

En lo que concierne al indicador de expectativas, la valoración de la evolución de la economía en el futuro inmediato se contrajo 3,5 puntos, en tanto que las expectativas sobre la economía de los hogares bajaron 3,3 puntos y las relativas al mercado laboral disminuyeron 1,7 puntos.

SUBEN LOS TEMORES DE INFLACIÓN Y DE SUBIDAS DE TIPOS

El CIS observa en noviembre un aumento de 5,5 puntos de los temores de inflación de los consumidores, así como un incremento de 3,9 puntos en las expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés.

Por su parte, las expectativas de ahorro de los consumidores se reducen 3,7 puntos respecto al mes anterior y las expectativas de consumo caen 2 puntos.

En términos interanuales, las cifras del indicador de confianza son también negativas. Desde el mes de noviembre de 2024 la confianza de los consumidores ha retrocedido en 4,6 puntos, tras bajar la percepción sobre las expectativas en 6,9 puntos y empeorar las opiniones sobre la situación actual en 2,4 puntos.

En valores porcentuales, la confianza del consumidor se ha reducido en el último año un 5,8%, con descensos del 3,2% en la valoración de la situación actual y del 7,9% en las expectativas.