Congreso y Senado se preparan para votar la Cuenta General del Estado de 2024, con mayoría de PP y Vox en contra

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso y el Senado votarán este martes, 23 de junio, la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, donde el Tribunal de Cuentas detectó el uso de cerca de 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones y que cuenta con una mayoría en contra conformada por PP y Vox.

En una reunión a puerta cerrada el pasado martes, 16 de junio, la ponencia de la comisión decidió por mayoría expresar su rechazo a dicha Cuenta General del Estado, que es la última analizada por el Tribunal de Cuentas.

Ahora ese rechazo expresado por la mayoría de PP y Vox se reflejará en un informe elaborado por el personal letrado de la Comisión Mixta y será sometido a votación el próximo 23 de junio en una sesión abierta de la comisión, según consta en el borrador del orden del día, recogido por Europa Press.

FALTA POR VOTAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Además del dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General, la comisión mixta también analizará y votará ese día las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han presentado al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

En el caso del partido de Santiago Abascal se pide devolver al Tribunal de Cuentas la declaración alegando varios motivos, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno, los riesgos inherentes a dichas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración.

Por parte de los de Alberto Núñez Feijóo, su propuesta también plantea la devolución de la declaración al Tribunal de Cuentas y que el organismo fiscalizador realice después en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conllevan no tener Presupuestos actualizados.

Después de esa comisión, tanto el dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General del Estado como las diferentes propuestas de resolución se elevarán al Pleno del Congreso y del Senado para una votación final.

Si finalmente el Parlamento acaba derribando la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años. Hace sólo un año, el informe del Tribunal Cuentas fue aprobado por unanimidad en la institución y refrendado en las Cortes sin problemas.