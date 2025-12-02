El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la misma senda de déficit, tras el rechazo del Congreso

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas 2026-2028 que rechazó la semana pasada el Congreso de los Diputados.

"Hemos aprobado de nuevo los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas para el plazo 2026-2028, que son los mismo que ya aprobamos el 18 de noviembre y que volvemos a remitirlos de nuevo a las Cortes", ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el Congreso rechazó el jueves pasado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

El Ministerio de Hacienda ya había avanzado que, tras el rechazo de la Cámara Baja, volvería a llevar la misma senda a votación y si se volvía a rechazar, el Gobierno seguiría adelante con la presentación de Presupuestos de 2026 utilizando la senda fijada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida en 2024 a Bruselas, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales europeas.

MONTERO PREVÉ PRESENTAR LAS CUENTAS EN 2026

Así las cosas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo.

Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno plantean reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fija un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marca la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.

Para la Administración General del Estado el déficit es del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tiene marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se propone un 'techo de gasto' récord de 216.177 millones de euros en 2026.

MENOS MARGEN PARA LAS CCAA SI EL CONGRESO VUELVE A TUMBAR LA SENDA

De tumbar esta senda de nuevo, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas y más para la Administración Central.

En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda en 2026 para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.

Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.

Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.

Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).