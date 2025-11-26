El Consorcio de Compensación de Seguros supera los 4.000 millones en pagos de indemnizaciones por la dana

Quedan pendientes 4.276 solicitudes de indemnización, que representan el 1,7% del total presentado

Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España).
Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 16:18

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha superado ya los 4.000 millones de euros en pagos por indemnizaciones a afectados por la catástrofe de dana, principalmente en la Comunidad Valenciana.

A 25 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 210.106 solicitudes de indemnización por estos daños a bienes (viviendas, locales comerciales, vehículos...) y pérdidas de beneficios provocados por las inundaciones extraordinarias producidas por dana del 26 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, y también en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Economía, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido y registrado 250.946 solicitudes de indemnización y ha gestionado 246.398, el 98,3%.

En este momento, quedan pendientes 4.276 solicitudes, que representan el 1,7% del total presentado, en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos. De ellas, 1.481 solicitudes se han formalizado en los tres últimos meses.

