El Consorcio de Compensación de Seguros supera los 4.000 millones en pagos de indemnizaciones por la dana

Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025, en Picanya, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha superado ya los 4.000 millones de euros en pagos por indemnizaciones a afectados por la catástrofe de dana, principalmente en la Comunidad Valenciana.

A 25 de noviembre, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 210.106 solicitudes de indemnización por estos daños a bienes (viviendas, locales comerciales, vehículos...) y pérdidas de beneficios provocados por las inundaciones extraordinarias producidas por dana del 26 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, y también en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón.

Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Economía, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido y registrado 250.946 solicitudes de indemnización y ha gestionado 246.398, el 98,3%.

En este momento, quedan pendientes 4.276 solicitudes, que representan el 1,7% del total presentado, en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos. De ellas, 1.481 solicitudes se han formalizado en los tres últimos meses.