Cuerpo aboga por dialogar con China "de igual a igual" para cerrar el "enorme desequilibrio" comercial

El vicepresidente primero y ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado por dialogar con China "de igual a igual", con el objetivo de cerrar el "enorme desequilibrio" que existe en materia de comercio.

"Entendemos que la UE necesita dar un paso adelante. Eso significa que debemos dialogar de igual a igual, en pie de igualdad, con China y con Estados Unidos", ha señalado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con los países del E6 (Alemamia, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y España.

Según Cuerpo, la Unión Europea debe intentar, a través de ese diálogo, cerrar el "enorme desequilibrio bilateral" que existe con China en materia de comercio.

Asimismo, Cuerpo ha apostado por abordar con China y con sus empresas también un diálogo en lo relativo a la agenda europea seguridad económica, así como a la atracción de inversión china, con el objetivo de aprovecharla al máximo para generar valor añadido en el continente, promover transferencias tecnológicas y desarrollar también la cadena local de valor añadido en este sector "tan importante".

"En definitiva, un enfoque de carácter práctico y también ambicioso en cuanto a la fortaleza que debe tener la UE en este ámbito", ha concluido.