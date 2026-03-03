Cuerpo afirma que 65.000 millones de fondos europeos de recuperación han llegado a la economía real

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes que, hasta finales del mes de enero, han llegado a la economía real más de 65.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"En su mayor parte estamos hablando de dinero que llega a ciudadanos, microempresas y pymes. Es decir, que llega de verdad al tejido productivo y es uno de los grandes determinantes de la buena evolución de la economía española", ha destacado el titular de Economía en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press.

Cuerpo ha informado de que, después del Consejo de Ministros, se celebrará una reunión del Plan de Recuperación, liderada por el presidente del Gobierno, donde se dará cuenta de las últimas novedades y de las conversaciones con la Comisión Europea sobre el cumplimiento de hitos y objetivos relativos al sexto desembolso, que suponen 6.500 millones de euros más para la economía española.

"Esperemos que en las próximas horas, y que las decisiones que podamos tomar, nos lleven a hacer esa petición de desembolso y, por lo tanto, desencadenar la llegada de esos 6.500 millones adicionales que seguirán alimentando la buena evolución de nuestra economía", ha remarcado.

De su lado, el ministro también ha destacado una cifra que confirma la buena evolución de la economía, como es el dato de afiliación a la Seguridad Social, que registró un crecimiento en febrero de más de 40.000 afiliaciones en términos desestacionalizados. "Es un muy buen dato", ha señalado.