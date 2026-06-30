Cuerpo confía en que los objetivos de déficit se voten en julio y se presenten los PGE tras el verano

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado este martes su confianza en que los objetivos de déficit de las distintas administraciones públicas puedan votarse en el Congreso durante el mes de julio y se puedan presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 a la vuelta del verano.

Cuerpo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha recordado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, convocará la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit. Estos últimos han de votarse en el Congreso, lo que Cuerpo espera que se produzca en el mes de julio.

El ministro ha reconocido que la negociación presupuestaria no será fácil, pero ha dejado claro que es una de las más importantes y que el Gobierno acudirá a la misma con la voluntad de llegar a un acuerdo.

"Esta negociación va a requerir sentarse, negociar con todas las fuerzas, pero es importante hacerlo con todas las garantías, como estamos haciendo con la presentación de unas cuentas económicas actualizadas y también de unas cuentas presupuestarias actualizadas", ha subrayado.

Cuerpo ha asegurado que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2027 y seguir avanzando en la agenda de política económica que ha traído a la economía española "éxitos incontestables".

"Hay mucha voluntad de seguir avanzando en esta agenda, que no es sólo una agenda de crecimiento, sino una agenda de conquista de derechos y una agenda de reducción de desigualdades en nuestro país", ha recalcado.