Cuerpo defiende que la UE ajuste el margen fiscal de los Estados a las nuevas necesidades de inversión

1089396.1.260.149.20260522092902 Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante el Encuentro Empresarial España-Irak, en la Cámara de Comercio, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido este viernes que la Unión Europea adapte el espacio fiscal de los Estados miembro a las crecientes necesidades de inversión derivadas de la transición energética y digital, reclamando "consistencia y coherencia" entre los objetivos fijados por Bruselas y el margen presupuestario que se permite a los gobiernos nacionales.

"Hay que tener consistencia y coherencia entre lo que pedimos en el ámbito de la energía o en el de la inversión, por ejemplo en materia de digitalización, y el espacio fiscal que damos a los Estados para que respondan", ha afirmado Cuerpo a su llegada a una reunión informal de ministros europeos de Economía y Finanzas en Nicosia (Chipre).

Durante su intervención, el ministro ha defendido que la apuesta europea por las energías limpias y por ámbitos estratégicos como la digitalización o la inteligencia artificial exigirá importantes inversiones públicas y privadas en los próximos años.

"Y esto, como hemos dicho también, requiere de una enorme inversión y, por lo tanto, nuestras reglas en este caso tienen que ajustarse también, tanto en materia de financiación europea como en materia de financiación nacional, a estas necesidades", ha sostenido.

Asimismo, Cuerpo ha vinculado este debate al deterioro de las perspectivas económicas en la eurozona a raíz de la guerra en Irán y ha advertido de que, si el conflicto se prolonga, el impacto se dejará notar "ya no solo en precios, sino también en actividad".

En este contexto, el titular de Economía ha recordado que la Comisión Europea ya ha planteado flexibilizar el marco de ayudas de Estado y se ha mostrado convencido de que Bruselas actuará con flexibilidad para dar respuesta a las consecuencias económicas derivadas del conflicto.

"Yo entiendo que la Comisión será siempre flexible a la luz de los impactos que podamos ver para darnos todas las herramientas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para seguir respondiendo y protegiendo a nuestras economías", ha afirmado.

El ministro ha defendido además el modelo económico impulsado por España en los últimos años, basado en combinar crecimiento, inversión y refuerzo del Estado del bienestar, y ha reivindicado la necesidad de mantener políticas que impulsen el crecimiento potencial de las economías europeas.

"Tenemos que invertir y reformar", ha resumido Cuerpo, que ha insistido en que el crecimiento económico permitirá afrontar retos estructurales como el envejecimiento de la población o el aumento del gasto en pensiones sin reducir el gasto social.