Cuerpo espera aprobar esta semana medidas ante la guerra y no descarta un Consejo de Ministros extraordinario

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera aprobar esta misma semana las medidas ante las consecuencias de la guerra en Irán, aunque no ha confirmado que se vaya a abordar mañana en el Consejo de Ministros, por lo que no se descarta uno extraordinario.

Cuerpo ha remarcado que todo el Gobierno de coalición está trabajando con la mayor celeridad posible para definir las medidas, por lo que espera que puedan aprobarse esta misma semana "con todo el rigor que es necesario", tras mantener un contacto continuado con los sectores afectados.

"Queremos el mayor consenso posible. Eso es lo que nos lleva a hacerlo con el rigor y la responsabilidad necesarios y con esa previsión de tenerlas esta misma semana", ha afirmado el responsable de Economía en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Conferencia Cesce 2026.

El titular de Economía ha recordado que esta misma mañana celebrará, junto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con el sector agroalimentario, que es uno de los principales sectores afectados por la subida del precio, no solo de los carburantes, sino de otros insumos, como por ejemplo los fertilizantes.

"A partir de ahí yo creo que estaremos en disposición de aprobar este paquete de medidas esta misma semana", ha remarcado el ministro de Economía en declaraciones a los medio.

DESCARTA REBAJAR EL IVA A ALIMENTOS POR AHORA

Por ahora, el ministro no ve que sea necesario aprobar la reducción del IVA para los alimentos. "Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha explicado.

En este sentido, Cuerpo espera que este impacto se pare no solo con el apoyo a ciudadanos, empresas y trabajadores, sino con el fin de la guerra, lo que evitará que se generen efectos de segunda ronda en cuanto a traslado a los precios de los alimentos.

"Si acaso ese fuera el caso, estamos preparados para ir respondiendo de manera flexible y ampliando si es que fuera necesario el paquete de medidas", ha asegurado.

NO SE DETECTA ANOMALÍA EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE CARBURANTES

Cuerpo ha recordado que ya se han tomado medidas para reforzar la vigilancia en cuanto a los precios y la competencia en el mercado de los carburantes en las más de 12.000 estaciones de servicio que hay en el país, con el seguimiento reforzado por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Compentencia (CNMC) y de los ministerios de Transición Ecológica y de Economía.

Hasta este momento, la CNMC no ha trasladado todavía la existencia de ninguna anomalía en esa formación de precios, por lo que el ministro ha lanzado un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía.

Además, ha asegurado que el Gobierno va a seguir la evolución de los precios no solo ahora, que están subiendo, sino también cuando tengan que bajar. "Es decir, cuando vaya bajando el precio del crudo y, por lo tanto, tengamos que observar también que esta reducción del precio del crudo se refleja en una reducción del precio de los carburantes para el consumidor", ha enfatizado.

REUNIÓN DEL BCE SOBRE TIPOS EL JUEVES

Aunque el ministro no ha querido prejuzgar la decisión que tome el jueves el Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, Cuerpo ha trasladado que lo que anticipan los mercados, por ahora, es un 'shock' por la guerra "temporal".

"Veremos cuál es su interpretación con respecto a esta subida de precios, si lo circunscriben a un ámbito temporal, corto, y siguen pensando que las expectativas a medio plazo están todavía bien ancladas, están todavía en torno a ese 2%, que es su objetivo, y que por lo tanto les dé un espacio también de respuesta más adelante, un espacio ahora mismo de no reaccionar ante esta subida, por lo menos de manera temporal, y esperar a ver qué pasa en los próximos meses o si toman otra decisión", ha señalado.