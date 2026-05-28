Cuerpo espera en las próximas semanas la validación del sexto desembolso de fondos europeos de recuperación

El vicepresidente primero y ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la jornada ‘Impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los territorios’, en el Senado, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Grupo So - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado este jueves que la Comisión Europea está terminando de analizar la solicitud de sexto desembolso de fondos europeos de recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, por lo que espera su validación "en las próximas semanas".

"Seguimos liderando el número de hitos y objetivos aprobados a nivel de la Unión Europea, 265 hitos y objetivos ya cumplidos, y las próximas semanas esperamos la validación de otros 80 hitos y objetivos por parte de la Comisión Europea, que está terminando de analizar nuestra solicitud de sexto desembolso", ha afirmado el titular de Economía durante una jornada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, organizada por el PSOE en el Senado.

Para Cuerpo, el Plan de Recuperación "ha sido un éxito", tanto para España, como también para la Unión Europea, que ha sabido articular políticas y medidas desde el ámbito comunitario para superar la crisis de la Covid-19, reforzando también la resiliencia y modernización de las economías.

A escasos meses de que termine el plazo de despliegue del Plan, Cuerpo ha explicado que España espera en las próximas semanas la validación de otros 80 hitos y objetivos por parte de la Comisión Europea, que está terminando de analizar la solicitud de sexto desembolso de fondos.

El pasado mes de marzo el Gobierno solicitó formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.

El importe total en esta sexta solicitud en términos brutos asciende a 7.256 millones de euros. De esta cantidad, 6.205 millones corresponden a transferencias y 1.051 millones a préstamos.

España recibirá estos recursos una vez finalizadas las comprobaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión --69 correspondientes a transferencias no reembolsables y 9 de préstamos--.

"Con una validación positiva de estos 80 hitos y objetivos, ya procederemos a haber alcanzado el objetivo del 75% de los fondos del Plan de Recuperación que corresponden a nuestro país", ha destacado el responsable económico del Gobierno.

Así, con este trámite, España avanzaría en la recta final del Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU', del que quedarían por solititar los recursos del séptimo y último tramo de cierre.

74.800 MILLONES MOVILIZADOS Y 67.000 MILLONES ADJUDICADOS

Hasta este momento, se han movilizado unos 74.800 millones para lanzar todas las convocatorias de inversión del Plan de Recuperación. De estos 74.800 millones, se han adjudicado --convocatorias ya cerradas-- 67.000 millones.

Esos 67.000 millones de euros adjudicados han llegado, según Cuerpo, a un millón y medio de beneficiarios, de los que el 70% son micropymes y pymes. "Esto nos da una idea de la granularidad, del impacto de este Plan de Recuperación", ha enfatizado.

"Estamos en la última milla. Ahora estamos en el compromiso de reforzar el cierre del Plan de Recuperación para aprovechar al máximo los fondos que quedan por desarrollar, por implementar y ser capaces de sacar el máximo partido de esta gran oportunidad", ha señalado el ministro.

Para Cuerpo, es importante también tener la vista "en lo que viene después", que pasa por el impulso del fondo soberano 'España Crece' o por la negociación de los presupuestos europeos del marco financiero plurianual.