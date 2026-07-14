Cuerpo viaja este miércoles a Ucrania con unas 50 empresas españolas para firmar acuerdos y ver a Zelenski

Archivo - La embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moncloa; 18 de noviembr - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja junto con unas 50 empresas españolas a Ucrania, donde participará el miércoles y el jueves en un acto junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y firmará diversos acuerdos.

El Ministerio ha compartido este martes la agenda oficial de Cuerpo en la capital, Kiev, adonde Cuerpo viajará acompañado de "cerca de medio centenar" de compañías españolas.

En concreto, este miércoles participará en el acto de la Estatalidad de Ucrania, presidido por el presidente ucraniano, y en la constitución del Consejo Empresarial Hispano-Ucraniano.

También protagonizará la firma de acuerdos, sobre los que no se han desvelado detalles, y la inauguración del Encuentro Empresarial. Más tarde se reunirá con la prensa española, visitará las instalaciones del aeropuerto y firmará un acuerdo privado.

El jueves tendrá lugar la celebración de la quinta comisión mixta hispano-ucraniana de Comercio e Inversiones, según la agenda enviada por el Ministerio a través de un comunicado.

Fuentes del Ministerio ya adelantaron que la delegación española estará compuesta por unas 47 empresas y en torno al centenar de personas y que el viaje tendrá carácter "institucional y económico".

Así, el objetivo del mismo es consolidar los compromisos que Ucrania tomó en la conferencia de reconstrucción de 2025, seguir avanzando y acompañando al país en todo el proceso de adhesión a la Unión Europea, aprovechar el "excelente" diálogo político entre ambas instituciones y relanzar y consolidar las relaciones económicas y comerciales con la nación, así como mostrar "solidaridad" con esta y ofrecer apoyo a las empresas españolas para su entrada.

En ese sentido, el departamento liderado por Cuerpo busca "meter un pie antes" y hacer una apuesta de "ir por delante" para presentar a España como "un socio estratégico de primera", con propósito de permanencia a medio y largo plazo, y a sus empresas como un valor añadido ante la posible próxima entrada de Ucrania a la UE.

Estas últimas podrán analizar las oportunidades de inversión y cooperación que ofrece el país, en sectores como el energético, el ferroviario, la defensa y la digitalización, y apoyar en la reconstrucción del país, de acuerdo con las mismas fuentes.