El déficit comercial sube un 30% en el primer semestre, hasta los 32.781 millones de euros

Archivo - Contenedores de exportación en el Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El déficit comercial se situó en casi 32.781 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 30,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe de comercio exterior de junio publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 2% de las exportaciones, que han alcanzado los 201.133,6 millones de euros entre enero y junio, la segunda mayor cifra registrada para este periodo, frente a un repunte de las importaciones del 5,2%, hasta los 233.914,6 millones de euros.

Dentro de las importaciones, las energéticas se incrementaron un 13,6%, hasta los 31.675 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético aumentó hasta los 17.558,4 millones de euros, frente a los 16.337 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que el déficit no energético se ha situado en 15.222,6 millones de euros, también por encima de los 8.775,7 millones de un año antes.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 86% a cierre de junio, lo que supone casi tres puntos más que un año antes.

"Pese al complejo contexto internacional y a la situación derivada del conflicto en Irán, el sector exterior español mantiene una evolución positiva", ha destacado el Departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que ha resaltado que, atendiendo únicamente a los datos de junio, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico para este mes de 35.545 millones de euros, un 5,3% más que en junio de 2025.

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