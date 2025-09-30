El déficit público baja en julio al 1,84% del PIB y el del Estado cae al 2,13% hasta agosto, pese a la DANA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social --incluida la ayuda financiera-- ha cerrado el mes de julio en el 1,84% del PIB, por debajo del 2,22% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 30.808 millones de euros, que supone un 12,8% menos.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se ha recogido en las cuentas un gasto de carácter extraordinario, por un importe provisional, de 3.650 millones, equivalente al 0,22% del PIB.

Si se descuenta este gasto producido por la DANA, el déficit del agregado de administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, se situaría a finales de julio de 2025 en 27.158 millones, inferior en un 23,1% al resultado negativo del mismo periodo de 2024.

EL DÉFICIT DEL ESTADO CAE UN 10,7% A 35.778 MILLONES HASTA AGOSTO

Por su parte, los datos referidos hasta el mes de agosto muestran que el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 35.778 millones, inferior en un 10,7% al del mismo periodo de 2024. En relación al PIB, el déficit hasta agosto equivale al 2,13% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,38 puntos porcentuales a la de 2024, del 2,51%.

Con motivo de la DANA, se ha registrado un gasto extraordinario de 2.499 millones, de los cuales 1.905 millones corresponden a transferencias finalistas a la Administración Local, equivalente al 0,15% del PIB.

