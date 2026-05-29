El déficit público cae al 0,24% del PIB en el primer trimestre y el del Estado sube a 0,15% hasta abril

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El conjunto de administraciones públicas --sin incluir la Administración local-- ha registrado a finales de marzo de 2026 un déficit de 4.310 millones de euros, inferior en un 31,2% al del mismo periodo de 2025, situándose la ratio sobre PIB en el 0,24%, por debajo del 0,37% anotado un año atrás.

Con motivo de las graves inundaciones provocadas por la DANA se ha recogido en los tres primeros meses de 2026 en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario por importe 113 millones, frente a 2.519 millones en el mismo periodo de 2025.

De su lado, los datos, en este caso hasta abril, reflejan que el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha cerrado el primer cuatrimestre de 2026 con 2.749 millones, superior en 2.120 millones al del mismo periodo de 2025, cuando se situó en 629 millones.

En términos del PIB, el déficit del Estado hasta abril de 2026 equivale al 0,15% de dicha magnitud, superior en 0,11 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 0,04%.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. A finales de abril de 2026 se ha obtenido un superávit primario de 8.704 millones, equivalente al 0,49% del PIB, e inferior en un 14,0% al superávit primario de 2025, con 10.122 millones, el 0,60% del PIB.

A finales de abril de 2026 se ha registrado en las cuentas del Estado, de acuerdo con la información disponible, un gasto asociado a la DANA de 34 millones, mientras que, en el mismo periodo de 2025, este gasto fue de 1.958 millones, de los cuales 1.763 millones correspondieron a transferencias a la Administración Local.

CRECEN LOS INGRESOS DEL ESTADO POR IMPUESTOS UN 8,3%

Los recursos no financieros del Estado --ingresos-- se han situado en 101.798 millones, cifra superior en un 7,8% a la de finales de abril de 2025. Del total de ingresos el 86,2%, 87.731 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 8,3% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre las principales figuras tributarias, hay que indicar el aumento de los ingresos por IVA en un 5,8%, hasta los 38.207 millones; de los ingresos por IRPF en un 11,6%, hasta los 22.639 millones; de los ingresos del Impuesto sobre Sociedades en un 10,3% hasta los 14.016 millones, de los cuales 12.328 millones corresponden al primer pago fraccionado de 2026; y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 5,3%, hasta los 1.762 millones.

Hay que tener en cuenta que el ingreso por IVA, en contabilidad nacional, recoge el efecto del medidas del plan ante las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, aunque todavía sin cuantificar, como la reducción del tipo impositivo del 21% al 10% a los productos energéticos (electricidad, gas natural, briquetas y pellets, gasolinas, gasóleos y biocarburantes) y del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, ya que forma parte de la base imponible del IVA.

Eso sí, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se ha registrado una menor recaudación del Impuesto Especial sobre la Electricidad en un 7,3%, hasta los 533 millones, ya que tipo se redujo temporalmente del 5,11% al 0,5% desde el 22 de marzo para hacer frente a las consecuencia económicas de la guerra en Oriente Medio.

543 MILLONES DEL IMPUESTO SOBRE MARGEN DE INTERESES Y COMISIONES

Además, como consecuencia del distinto calendario, en febrero de 2026 se ha efectuado el ingreso del pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 543 millones, mientras que en 2025, año en el que entró en vigor, el pago fraccionado se efectuó en el mes de junio.

De su lado, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 1.815 millones, con un descenso del 2,5%, y el resto de los ingresos en 12.252 millones, con un aumento del 6,4%.

Por el lado de los gastos, los empleos no financieros se han situado en 104.547 millones, con un aumento del 10% respecto a 2025, con 95.037 millones.

Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representa en torno al 59,0% del gasto total, con 61.670 millones y un aumento del 9,8%. En segundo lugar, los intereses con 11.453 millones y un crecimiento del 6,5%. En tercer lugar, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie con 8.115 millones y un aumento del 5,2%.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS REBAJAN SU DÉFICIT

Volviendo al conjunto de administraciones hasta marzo, la Administración Central ha obtenido en déficit de 4.133 millones, equivalente al 0,23% del PIB, frente al 0,22% registrado un año antes.

De su lado, La Administración Regional registra a finales de marzo de 2026 un déficit de 3.506 millones, lo que equivale al 0,20% del PIB, frente al 0,32% del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 36,1%.

La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 12,6%, hasta 61.540 millones, que supera en 4,5 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 8,1%, hasta 65.046 millones.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de marzo de 2026 un superávit de 3.329 millones, un 14,6% superior al de 2025, con 2.905 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,19%, frente al 0,17% de marzo de 2025.

Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 7%, hasta 66.051 millones, superior al incremento de los empleos, que crecen un 6,6%, hasta 62.722 millones. El buen comportamiento de las cotizaciones sociales resulta especialmente relevante: ascienden a 55.815 millones, representan el 84,5% de los recursos y crecen un 8,3% respecto a 2025.