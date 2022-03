Economistas advierten del impacto indirecto de la guerra por la inflación y el precio de la energía

VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) no cree que el conflicto entre Rusia y Ucrania tenga una consecuencia directa "importante" en la economía española y valenciana, pero sí un impacto indirecto por el encarecimiento de la energía, la inflación y la reacción de los bancos centrales.

Así lo ha trasladado el director adjunto del instituto, Joaquín Maudos, tras la presentación del observatorio 'El reto de la recuperación' entre el IVIE y Caixabank, sobre los sectores que se podrían ver más perjudicados por la guerra.

A su juicio, la economía valenciana no se tiene por qué ver directamente perjudicada por la invasión rusa en Ucrania, ya que las exportaciones de la Comunitat a Rusia representan unos 600 millones de euros anuales: una cantidad que "no es insignificante pero sí reducida".

Por tanto, "el conflicto no tiene una consecuencia directa importante", ha remarcado, sino que "el gran efecto es el impacto indirecto" ante el riesgo de que pueda ir a más el encarecimiento de la energía que se arrastra desde hace meses.

Y es que hay empresas "muy dependientes" de la energía, como el sector del azulejo con amplia presencia en Castellón. Esta subida podría incidir en la inflación, al 6,1% en enero y ahora por encima del 7%, que "cada vez es más estructural y no coyuntural".

Otro de los riesgos es la reacción de los bancos centrales, sobre lo que el economista ha apuntado que el BCE es "sensible" a la situación actual, con lo que "no es momento de subir los tipos de interés". "Pero el Banco Central Europeo tiene un mandato: situar la inflación a medio plazo en torno al 2%", ha recalcado.

En consecuencia, si la tendencia es que la inflación suba muy por encima del 3%, "quizá tenga de actuar" aumentando los tipos de interés y esto hará que "la economía nacional esté muy endeudada". "Nos empobrecemos en términos relativos", ha constatado, por lo que se ha mostrado "muy preocupado" por las decisiones que tomen los bancos centrales.

En todo caso, el responsable del IVIE ha puntualizado que es una situación generalizada y que no hay ningún sector en riesgo directo, aunque ha recordado que no solo importan las exportaciones a Rusia sino también a Ucrania.

'CORRALITO' EN RUSIA

Y respecto a la posibilidad de un "efecto pánico" que haga que la gente saque dinero en masa de los bancos, ha insistido en que no pasará en España porque es un riesgo "muy marginal". "Si estuviera en Rusia sí me preocuparía por un 'corralito", ha aseverado, aunque ha hecho hincapié en que los españoles no deben "acumular efectivo en este momento; faltaría más".

El observatorio ha contado con una mesa de debate entre Javier Mira, CEO y presidente de la empresa de biometría FacePhi, y Toño Pons, presidente y consejero delegado del grupo Importaco de alimentación. Ambos han descartado que sus compañías puedan verse afectadas por la guerra, aunque han coincidido en que puede subir la energía y han llamado a "hacer todo lo posible para que haya calma".