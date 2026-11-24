November 20, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump makes remarks as he hosts a reception as to present a check for two hundred thousand dollars to "Members of ''The President's Own'' United States Marine Band" - Yuri Gripas-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos prepara una subida de los aranceles aplicados a China, la Unión Europea y otras 14 jurisdicciones con el objetivo de abordar el exceso de capacidad industrial en estas economías, cuyos subsidios a las empresas nacionales estarían perjudicando a los competidores estadounidenses, según indicaron fuentes conocedoras al diario 'The Wall Street Journal'.

De este modo, se espera que el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, presente esta misma semana los resultados de una investigación arancelaria de varios meses sobre los subsidios industriales de China, la Unión Europea y otras 14 naciones, aunque las fuentes advirtieron de que la fecha definitiva aún podría cambiar.

Greer considera que los subsidios y otros apoyos gubernamentales han creado un exceso de capacidad industrial en estas economías, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos, perjudicando así a los productores estadounidenses.

El anuncio de la USTR probablemente implicará aranceles más altos para decenas de países, incluidos China, Japón, Corea del Sur y los 27 Estados miembros de la UE. Asimismo, los gravámenes abarcarán la mayoría de los productos exportados desde estos países, aunque probablemente excluirán algunos bienes industriales como el acero, el aluminio y los automóviles, que están sujetos a aranceles bajo una autoridad de seguridad nacional independiente.

A este respecto, el rotativo apunta la probabilidad de que los nuevos aranceles se sumen a los derivados de una medida arancelaria anterior, anunciada en julio, que buscaba sancionar a los países que no bloquearan el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso y que estableció aranceles de entre el 10% y el 12,5% para un grupo de 60 economías, aunque dicha medida está siendo impugnada ante los tribunales.

En cualquier caso, el periódico apunta que las tasas arancelarias definitivas aún no están claras, aunque funcionarios del Gobierno estadounidense han declarado en varias ocasiones su intención de imponer aranceles similares a los que Donald Trump estableció en 2025, antes de que el Tribunal Supremo anulara su primer paquete de aranceles en febrero de 2026.

En este sentido, considera probable que los países que firmaron acuerdos comerciales con la Administración Trump, como Japón y la UE, vean reflejada en su tasa arancelaria general los pactos que firmaron antes de la decisión de la Corte Suprema, según fuentes familiarizadas con los planes, por lo que la UE, Japón y Corea del Sur probablemente tendrían aranceles del 15% o menos, mientras que países como Vietnam o India podrían enfrentar aranceles más altos en función de sus acuerdos con Trump.

Del mismo modo, es probable que China reciba un arancel más alto que muchas otras economías, indicaron las fuentes, ya que funcionarios de Trump han afirmado que sus subsidios son particularmente amplios y perjudiciales para la economía global.