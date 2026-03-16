ERC exige al Gobierno prohibir los desahucios y prorrogar alquileres en el decreto anticrisis por la guerra de Irán

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana ha planteado al Gobierno de coalición que incluya la prohibición de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler que finalicen este año y el siguiente en el decreto de medidas económicas que pretende aprobar el viernes para contener las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

En concreto, ERC ha planteado todo un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales para proteger a la ciudadanía ante el aumento de precios derivado del conflicto internacional. El objetivo final es buscar una respuesta inmediata para contener la inflación, reforzar el escudo social y apoyar a los sectores más afectados.

Entre las medidas destacadas están la prohibición de desahucios, una propuesta que el PSOE respalda, pero que se ha tumbado hasta en dos ocasiones en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts. ERC también pide la prórroga de los contratos de alquiler, propuesta que Sumar lleva tiempo reclamando a un PSOE que no suscribe la propuesta.

TOPE AL INDICADOR DE PRECIOS DEL ALQUILER

Por otro lado, Esquerra también ha pedido topar al 0% la subida del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamiento de Vivienda (IRAV), un índice que se introdujo con la Ley de Vivienda para reemplazar al IPC en los contratos de alquiler.

La formación de Gabriel Rufián también ha emplazado a reforzar el control de precios en combustibles y productos básicos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y recuperar las bonificaciones al transporte público durante 2026.

En el ámbito fiscal, ERC apuesta por reducir el IRPF a las rentas bajas y aumentar la contribución de las rentas más altas y del capital, así como estudiar un impuesto extraordinario a las empresas energéticas en caso de beneficios extraordinarios.

También han pedido límites al incremento de las cuotas hipotecarias vinculadas al Euríbor en la vivienda habitual, acelerar el despliegue de energías renovables, impulsar el autoconsumo compartido y reforzar el almacenamiento energético, así como defender ante la Unión Europea medidas excepcionales de apoyo al sector agrario por el aumento de costes de producción.