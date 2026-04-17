España cae 4 puestos, al 15º, entre los países más atractivos para la inversión extranjera, según Kearney

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MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

España ha caído cuatro puestos, del 11º al 15º, en el ranking de los países más atractivos para la inversión extranjera, según ha publicado este viernes Kearney, aunque destaca en áreas como las energías renovables y el transporte de mercancías.

De este modo, el país ha bajado en 2026 al puesto decimoquinto lastrado por factores como la deuda pública, el desempleo y el blindaje a las inversiones extranjeras en sectores clave, de acuerdo con el 'Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa (FDI) de 2026', elaborado por el Global Business Policy Council de Kearney.

El índice, que clasifica los mercados con mayor probabilidad de atraer inversión extranjera directa en los próximos tres años, apunta a un "reposicionamiento del país en torno a sectores estratégicos" y enmarca los resultados en un "contexto de creciente competencia internacional" por atraer esta inversión.

Por un lado, en el caso español destaca su posicionamiento en energías renovables, "a la vanguardia" en transición energética en Europa, y en el transporte de mercancías, donde "se beneficia de una fuerte entrada de inversión extranjera directa" que duplica el de otras grandes economías del continente.

Además, señala que el atractivo español radica en el desempeño económico (31%), la innovación tecnológica (26%) y la calidad institucional (26%).

Por el contrario, el informe advierte de que los inversores ven condicionado su interés por el "elevado" nivel de deuda pública (del 103% del PIB a finales de 2025) y de desempleo "estructural" (el más alto de la Unión Europea), así como por la prórroga hasta finales de 2026 del mecanismo de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que "introduce mayores exigencias regulatorias".

EEUU, CANADÁ Y JAPÓN, EN EL PODIO

En el primer puesto del ranking se ubica Estados Unidos, que repite por decimocuarto año consecutivo gracias a su liderazgo tecnológico y resiliencia económica, si bien el optimismo neto sobre las perspectivas económicas del mercado a tres años vista ha caído 17 puntos respecto al año pasado.

Le siguen en el podio Canadá, con su reserva de recursos naturales, sus sólidos fundamentos económicos y sus crecientes capacidades tecnológicas como puntos fuertes; y Japón, valorado por su ecosistema de innovación y sus incentivos a la inversión, recoge el comunicado.

Por detrás, completan las diez primeras posiciones China, Alemania, Reino Unido, Francia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

MAYOR PESO DE ASIA

El informe resalta que Asia lidera la mayor cuota de mercados por primera vez en más de una década, lo que pone de manifiesto su peso en la economía global y "el creciente interés de los inversores por los mercados que combinan capacidad tecnológica, potencial de crecimiento económico y relevancia geopolítica".

Asimismo, destaca que las denominadas economías de potencia media "están ganando protagonismo", con los ascensos de Singapur y Corea del Sur como ejemplos, y que nueve de cada diez encuestados (88%) afirma que tiene previsto aumentar la inversión extranjera directa en los próximos tres años.

LA GUERRA EN IRÁN

Esto último sugiere "una confianza sostenida en las oportunidades globales a largo plazo", analizan los autores, aunque matizan que la reciente escalada del conflicto en Oriente Próximo "añade una capa de incertidumbre al entorno de inversión global".

"Los inversores siguen creyendo en el valor de la inversión extranjera directa, pero están reajustando su forma de tomar decisiones en un entorno operativo más turbulento", interpreta el socio y director general del Global Business Policy Council de Kearney y coautor del informe, Erik R. Peterson.

"El capital sigue fluyendo, pero las empresas se están volviendo más selectivas a la hora de decidir dónde invertir, ya que sopesan las capacidades tecnológicas, los riesgos geopolíticos y la creciente influencia de la política industrial", añade.

Finalmente, el estudio indica que las tensiones geopolíticas son consideradas la amenaza más probable durante el próximo año (36%), seguidas por el aumento de los precios de las materias primas y la inestabilidad política en los mercados desarrollados (30%), y que el 84% de los inversores apunta a la política industrial como extremadamente importante o muy importante para decidir dónde invertir.

También menciona que ocho de cada diez sostienen que la inversión en infraestructuras es eficaz para alcanzar los objetivos económicos y de seguridad, mientras que el apoyo a los aranceles y a los controles de las exportaciones es "significativamente menor".

El índice se elabora a partir de una encuesta realizada en enero de 2026 entre más de 500 altos ejecutivos de empresas líderes de todo el mundo.