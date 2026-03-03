España solicita el sexto pago de fondos europeos de recuperación y las partidas pendientes del quinto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (i). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha solicitado formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.

"Esta misma mañana se ha informado en la comisión del Plan de Recuperación, presidida por el presidente Pedro Sánchez, de que se ha solicitado el sexto pago", ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha destacado que se trata del penúltimo desembolso de los fondos europeos de recuperación y ha puesto en valor que, con este paso, España "refuerza su liderazgo europeo al haber solicitado ya el 75% de los recursos totales disponibles para el país".

La petición incluirá en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos, una vez finalizadas las comprobaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión --69 correspondientes a transferencias no reembolsables y 9 de préstamos--.

El importe total en esta sexta solicitud en términos brutos asciende a 7.256 millones de euros. De esta cantidad, 6.205 millones corresponden a transferencias y 1.051 millones a préstamos.

Con este trámite, España avanzaría en la recta final del Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU', del que restan por percibir dos desembolsos: el sexto, cuya solicitud se formalizará ahora, y el séptimo y último tramo de cierre.

SOLICITARÁ LOS FONDOS RETENIDOS DEL QUINTO DESEMBOLSO

En agosto del año pasado, la Comisión Europea desembolsó el quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, que llevaba asociados 23.100 millones, un pago del que Bruselas descontó 1.000 millones por el incumplimiento del Gobierno de dos hitos clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales.

La intención ahora del Ejecutivo es que, junto con la solicitud del sexto desembolso, España pedirá también el pago de los fondos retenidos por la Comisión en el quinto desembolso, en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, al considerar que este objetivo ya se ha cumplido.

Asimismo, el Gobierno ha asegurado que aportarán "nuevas evidencias" sobre la ejecución del hito 388, vinculado a las reformas fiscales y, más concretamente, a la modificación del tratamiento fiscal del diésel (para equipararlo a la gasolina).

En este ámbito, y a la luz de los nuevos datos de recaudación facilitados por la Agencia Tributaria, Hacienda ha justificado que España supera "ampliamente" el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del PIB.

RENUNCIA A LA SUBIDA FISCAL AL DIÉSEL

"Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388", ha asegurado el Ministerio de Hacienda, con lo que parece que renuncia a elevar la fiscalidad al diésel al haberse conseguido incrementar la recaudación por encima de lo estimado.

REFORMAS E INVERSIONES VINCULADAS AL SEXTO PAGO

Entre las reformas e inversiones vinculadas al sexto pago destacan la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible o la movilización de 250 millones de euros para el desguace de vehículos antiguos y la adquisición de vehículos de emisiones cero y la infraestructura de recarga, junto con la ejecución de 85 proyectos innovadores de electromovilidad.

También se encuentra el blindaje del derecho a la vivienda, mediante la creación de 'Casa 47', Entidad Estatal de Vivienda y Suelo.

Se incluye, además, la ampliación y retribución de los permisos de nacimiento y cuidado, con especial refuerzo para las familias monoparentales o la implementación de medidas para mejorar la estabilidad y las condiciones del personal sanitario, especialmente para incentivar la cobertura de plazas en zonas de difícil cobertura.

El Gobierno ha destacado que los ministerios y administraciones públicas implicadas trabajan ya, de forma coordinada, para garantizar el cumplimiento de los hitos comprometidos de cara al séptimo desembolso, que representa el mayor reto de acreditación de hitos del Plan de Recuperación y que permitirá ejecutar uno de los mayores planes de inversión pública de la historia reciente.

Una vez obtenida la validación de la Comisión del sexto pago, España habrá recibido cerca de 60.511 millones de euros en transferencias y 17.283 millones en préstamos y habrá cumplido 343 hitos y objetivos, lo que supone un 70% del total previsto, consolidándose como el país con la ejecución más avanzada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).