Estados Unidos y México perdieron 213.000 empleos industriales en un año por los aranceles de Trump

Archivo - Rollos de acero en una fábrica. - GONVARRI STEEL SERVICES - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aranceles impuestos por Donald Trump a los intercambios comerciales con todo el mundo se tradujo en la destrucción de más de 213.000 empleos industriales en Estados Unidos y México entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026.

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., la primera potencia mundial se dejó 102.000 puestos de trabajo manufactureros y cerró en los 12,533 millones. Las mayores reducciones se dieron en los equipos de transporte (-17.200), productos de madera (-17.200), plásticos y caucho (-14.000) y maquinaria (-10.300).

De su lado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) constató la desaparición de 111.347 empleos durante el mismo periodo, con las mayores caídas registradas en equipos de transporte (-47.436), plásticos y caucho (-11.062), prendas de vestir (-8.341) y otras manufacturas (-5.744). Se anotaron 4,637 millones en total.

"En conjunto, ambos países perdieron cerca de un cuarto de millón de empleos manufactureros, 213.347 en un solo año, y estas pérdidas se concentran precisamente en los sectores más integrados y más expuestos a los aranceles recientemente implementados", ha explicado la Subsecretaría de Comercio Exterior mexicana en una misiva dirigida al representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer.

La carta, recogida por el diario mexicano 'El Economista', se ha enviado como parte de las consultas comerciales iniciadas por Washington en base a la Sección 301 sobre la sobreproducción industrial de ciertas economías.

A juicio de México, no existe ningún exceso productivo en su caso debido a que el debilitamiento de la industria estadounidense no se ha traducido en el reforzamiento de la mexicana, sino que la ha acompañado en su retroceso. Este fenómeno se explicaría por la integración de las redes de producción a ambos lados de la frontera.

La Subsecretaría puso como ejemplo la industria del automóvil, en la que algunos componentes cruzan repetidamente de México a Estados Unidos y viceversa para ser fabricados, transformados y, finalmente, ensamblados en los coches.

México ha insistido en que su vecino norteño es un socio con quien mantiene una relación comercial basada en "la eficiencia, la confiabilidad y la certeza".

"Las decisiones sobre qué, cuándo, cómo y dónde producir se toman como si México, Estados Unidos y Canadá fueran una sola economía, de modo que las reglas de eficiencia que una empresa aplica a lo largo de su cadena de suministro se propagan simultáneamente a través de una amplia red productiva", ha elaborado.