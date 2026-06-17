La Fed mantiene sin cambios los tipos por cuarta vez consecutiva en la primera reunión de Kevin Warsh

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha resuelto este miércoles por unanimidad mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor y cumpliendo con los pronósticos de los analistas, apenas cuatro días después del anuncio de acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

De esta manera, el banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia, desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos, y cierra la puerta a que la llegada de Warsh al cargo de presidente implicara rebajas de tipos, en un contexto marcado por una inflación creciente pese al provisional fin de la guerra de Irán.

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo", ha señalado la Reserva Federal en un comunicado.

El banco central del país norteamericano ha sostenido que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen "fuertes". De la misma manera, la nota del FOMC señala que la evolución del mercado laboral estadounidense se ha mantenido "prácticamente" sin cambios, tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro.

El órgano rector de la Fed ha indicado que los precios se sitúan por encima del objetivo del 2% establecido, debido a "las perturbaciones de la oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético", por ello aseveran que el FOMC "garantizará la estabilidad de precios".

Todos los miembros con derecho a voto de la Fed, un total de 12, han mostrado su apoyo a la decisión, por lo que ha salido adelante de manera unánime.