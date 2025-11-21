La Fed no dispondrá de datos de inflación ni empleo actualizados antes de su reunión de diciembre

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Federal de Estados Unidos no podrá contar con los datos de inflación, así como tampoco con los informes del mercado laboral, correspondientes a los meses de octubre y noviembre de cara a su última reunión del año, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, como consecuencia de las perturbaciones en la recopilación de los datos relacionadas con la falta de fondos por el cierre del Gobierno federal, según ha indicado la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

La oficina estadística ha anunciado este viernes que cancela definitivamente la publicación del dato del IPC correspondiente al mes de octubre, previsto para el pasado 13 de noviembre, así como el retraso hasta el próximo 18 de diciembre de la publicación del dato de inflación del mes de noviembre, frente a la fecha inicialmente fijada del 10 de diciembre.

"No se pudo recopilar los datos de la encuesta del período de referencia de octubre de 2025 debido a la falta de fondos", ha señalado el organismo, subrayado que "no puede recopilar estos datos retroactivamente", por lo que optará por publicar, en la medida de lo posible, los valores de octubre de 2025 junto con los datos de noviembre de 2025.

En cuanto al dato del IPC de noviembre, además de retrasar más de una semana su fecha de publicación, la oficina ha advertido de que el comunicado de prensa y la actualización de la base de datos no incluirán los cambios porcentuales mensuales para noviembre de 2025, cuando falten los datos de octubre de 2025.

La cancelación de la publicación del dato de inflación de octubre y el retraso de la del mes de noviembre se suman al reciente anuncio por parte de la BLS de que no publicará el informe completo de empleo, que incluye la tasa de paro, correspondiente al mes de octubre, cuyas estadísticas serán incorporadas al informe de empleo de noviembre, que también ha visto retrasada su fecha de publicación, que pasa al próximo 16 de diciembre en vez del 5 de diciembre inicialmente previsto, por lo que la Fed tampoco dispondrá de nueva información sobre el mercado laboral estadounidense.

Asimismo, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio también ha anunciado que otra referencia clave de la inflación, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), será reprogramado, cuando inicialmente estaba previsto que se publicase el próximo 26 de noviembre, aunque aún no se ha anunciado una fecha definitiva.