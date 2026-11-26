El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate. - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves sorprendido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya felicitado a Pablo Hernández de Cos por ser elegido presidente del Banco Central Europeo (BCE) cuando "le criticaba tanto" mientras era gobernador del Banco de España.

Durante el debate de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por la Academia de la Televisión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, Feijóo ha recordado que el Partido Popular Europeo ha apoyado la candidatura de Hernández de Cos para ser presidente del BCE.

"Bueno, el señor Sánchez ha felicitado al señor Hernández de Cos. Yo también (...) Es una pena que usted le criticase tanto cuando era gobernador", le ha soltado a Pedro Sánchez.

Previamente, el jefe del Ejecutivo había destacado la "magnífica noticia" de este jueves en Bruselas con la elección de Pablo Hernández de Cos como el próximo presidente del BCE, a lo que se suma, ha añadido, la vicepresidencia primera de la Comisión Europea, también en manos de una española, en referencia a Teresa Ribera, y la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, que lidera Nadia Calviño.

Además, ha destacado que estos nombramientos de españoles al frente de estas instituciones internacionales favorecen la imagen de España y su proyección en Europa y en el resto del mundo.