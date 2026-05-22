El FMI urge a España a acelerar la consolidación fiscal y aumentar la oferta de vivienda

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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el sólido desempeño de la economía española a pesar del impacto de la guerra de Oriente Próximo y ha insistido en que el Gobierno aproveche esta situación para acometer una consolidación fiscal más rápida, empezando por la eliminación de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, además de impulsar la oferta de viviendas mediante la reducción de la burocracia ante el deterioro de la asequibilidad de las casas.

"A pesar del impacto de la guerra, se prevé que el crecimiento se mantenga sólido en un 2,1% en 2026 gracias a la aún fuerte demanda interna", señala el FMI tras concluir la consulta de su directorio ejecutivo sobre el informe 'Artículo IV' de España, añadiendo que la expansión del PIB se moderará al 1,8% los dos años siguientes, a medida que se intensifiquen los desafíos demográficos.

De su lado, si bien la elevada proporción de energías renovables en la matriz energética del país está mitigando el impacto inflacionario del aumento de los precios del gas, se prevé que la crisis energética general mantenga la inflación en un 3% a finales de 2026, antes de descender al 2,2% en 2027.

En cualquier caso, el directorio ejecutivo del FMI advierte de que los riesgos para el crecimiento se sitúan principalmente a la baja, incluyendo, un prolongado conflicto en Oriente Próximo, otras tensiones geopolíticas y comerciales, así como la fragmentación política interna

Además, advierte de que el persistente aumento de los precios de la vivienda y los primeros indicios de una flexibilización de los estándares crediticios podrían, a la larga, generar vulnerabilidades en el sector financiero.

De este modo, a pesar de elogiar el sólido desempeño económico de España, los consejeros del FMI destacaron la importancia de recuperar margen fiscal e impulsar reformas estructurales para garantizar un crecimiento sostenible, para lo que apuestan por "una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales", en un contexto de aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población.

Entre las medidas clave planteadas se incluyen la eliminación gradual de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables.

Asimismo, tras destacar la importancia de fomentar la credibilidad y la disciplina, los consejeros del FMI subrayaron la necesidad de España de implementar una estrategia fiscal integral a medio plazo, reforzar el papel del consejo fiscal independiente y alinear las normas fiscales subnacionales con el marco fiscal de la UE.

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

Por otro lado, la institución multilateral insiste en la importancia de nuevas reformas para impulsar el empleo y mejorar la productividad, incluyendo el refuerzo de las políticas activas del mercado laboral y facilitar aún más la expansión y la innovación de las empresas mediante un rediseño del crédito fiscal para I+D, así como abordar el desajuste de competencias y reducir las barreras comerciales entre las regiones españolas y los países de la UE.

Además, tras constatar el deterioro de la asequibilidad de la vivienda en el país, el directorio del FMI propone adoptar medidas decisivas para impulsar la oferta de viviendas, entre ellas, acelerar el desarrollo urbano, simplificar los permisos y reducir la incertidumbre jurídica.

En este sentido, si bien los riesgos financieros sistémicos generales siguen siendo bajos, los consejeros advierten de los riesgos potenciales derivados del rápido aumento de los precios de la vivienda y los primeros indicios de una flexibilización de los criterios de concesión de préstamos bancarios.

En consecuencia, consideran oportuno introducir medidas basadas en el prestatario relacionadas con las hipotecas, posiblemente en forma de orientación supervisora, mientras se continúa analizando su diseño y calibración antes de su implementación.