Funcas mejora más de medio punto su previsión de PIB para 2025, al 2,9%, pero advierte una desaceleración

La población activa extranjera aumentará en 875.000 personas durante el trienio 2025-2027, frente a 1.080.000 en el trienio precedente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El centro de análisis Funcas ha mejorado seis décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español hasta el 2,9% en 2025, aunque ha advertido de una desaceleración hacia adelante, ya que el avance de la economía se moderará al 1,9% en 2026 y al 1,7% en 2027.

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, han presentado este miércoles en rueda de prensa las previsiones económicas para España 2025-2027.

Las nuevas proyecciones del 'think tank' parten de la reciente revisión de los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero reflejan un crecimiento menos equilibrado entre la demanda interna y externa y una "desaceleración" de la evolución económica.

La previsión de crecimiento del PIB para 2025 se ha elevado en seis décimas --desde el 2,3% hasta el 2,9%--, de las que cinco corresponden a las revisiones del INE y una por el menor impacto estimado de los aranceles de Estados Unidos. Más concretamente, el centro de análisis estima un crecimiento del 0,6% y del 0,5% para los últimos dos trimestres de este año.

En el conjunto del año, el crecimiento procederá exclusivamente de la demanda interna, cuya aportación al PIB será de 3,1 puntos. Dentro de la demanda interna, la inversión gana protagonismo, mientras que el consumo privado se mantiene sin cambios con respecto a la anterior previsión y el consumo público modera la suya.

El ciclo expansivo de la inversión en construcción se irá afianzando, tanto en el segmento residencial como en el de "otras construcciones", que incluye las infraestructuras y otros proyectos impulsados por las administraciones. El desembolso acelerado de los fondos europeos se reflejará en la inversión en bienes de equipo.

El sector exterior, por su parte, detraerá 0,2 puntos de crecimiento de PIB en 2025, un resultado menos negativo de lo anticipado: el nivel de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos europeos está siendo inferior a lo que incorporaron las anteriores previsiones.

PREVISIONES PARA 2026

De cara a 2026, Funcas ha elevado sus predicciones para la evolución de la economía en tres décimas --desde el 1,6% hasta el 1,9%-- por el mayor efecto de arrastre de 2025. La estimación del 'think tank' apunta a crecimientos intertrimestrales del PIB del 0,4% todo el año.

Con todo, Funcas ha destacado que la economía española sigue registrando un crecimiento superior a la media europea, aunque ha advertido de una desaceleración, que procede del consumo público, el turismo y las importaciones. A la inversa, la inversión en construcción ha repuntado.

INFLACIÓN Y EMPLEO

Funcas estima que la inflación se situará todavía en el entorno del 2,5% este año, por la presión de los precios de los alimentos y de los servicios. La apreciación del euro, junto con el mantenimiento de los precios energéticos en niveles relativamente reducidos, frenarán la inflación importada en los próximos trimestres, de modo que en 2026 el IPC podría converger hacia el objetivo del BCE (2%) y mantenerse en ese entorno en el ejercicio siguiente.

Por su parte, se anticipa la creación de cerca de 550.000 empleos netos de aquí hasta finales de 2027, permitiendo el descenso de la tasa de paro hasta el 9,2%, el mejor resultado desde 2007.

DESAFÍOS: INVERSIÓN, FALTA DE VIVIENDAS Y CUENTAS PÚBLICAS

Según Funcas, el débil comportamiento de la inversión empresarial es un desafío, pudiendo constreñir la productividad. Así, la previsión del centro de análisis es que esa inversión empresarial crezca este año y también los dos siguientes, si bien solo se recuperaría el nivel prepandemia en términos reales a partir del año que viene. "Estamos viendo un crecimiento respecto a las necesidades de la economía española", ha alertado Raymond Torres.

Otro reto es la crisis de vivienda, pese a que se aprecia una recuperación de la inversión en esta cuestión. De hecho, la previsión de Funcas es "relativamente optimista" en cuanto a la inversión en construcción, con un crecimiento estimado del 4,1% este año, del 4,4% el año que viene y un 3% en el 2027.

No obstante, se advierte de que este repunte de la construcción de vivienda es todavía insuficiente para cerrar la brecha habitacional, que se estima en torno al medio millón. "La reactivación de la construcción solo empezará a reducir el déficit habitacional a partir de 2026", ha advertido Torres.

Funcas también ha alertado de que la persistencia de este importante déficit de vivienda frenará la incorporación de fuerza laboral, ya que en el periodo 2025-2027 se estima que se incorporarán 875.000 trabajadores extranjeros, un 19% menos que en el trienio anterior.

"Este que ha sido uno de los impulsores de crecimiento estos últimos años también va perdiendo fuelle, un poco menos que en el caso del turismo o la política fiscal" ha explicado el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas.

BAJADA "MÁS LENTA" DEL DÉFICIT Y LA DEUDA

Un tercer desafío es que se estima que el ritmo de reducción de los desequilibrios presupuestarios será más lento que en los años de fuerte crecimiento e inflación. La previsión de Funcas apunta a un déficit público del 2,8% del PIB, al 2,7% y el 2,6% en el 2027.

En cuanto a la deuda pública, el centro de estudios prevé que baje del 100% ya este año (99%), para reducirse al 98,2% en 2026 y al 97,5% en 2027, porcentaje que es prácticamente similar al año 2019 antes de la pandemia.

RIESGOS DE PREVISIÓN

Funcas ha advertido de que existe un importante riesgo de previsión al alza asociado a la evolución de la población activa y al comportamiento de consumo de los hogares.

Según el 'think tank', la entrada de extranjeros podría ser más intensa de lo supuesto en estas previsiones, aportando un estímulo adicional al consumo y a la actividad de los sectores con más demanda de empleo. Por otra parte, existe una cierta incertidumbre acerca de la sostenibilidad de la actual tasa de ahorro: ésta se sitúa en el entorno del 11,5%, muy por encima de los valores considerados como normales hace unos años.

En cuanto a los riesgos a la baja, el principal reside en el impacto de la política económica de Estados Unidos. Por una parte, Funcas considera que el "acuerdo" comercial sellado con la UE contiene numerosas zonas grises, pudiendo ser puesto en entredicho en todo momento en función de los vaivenes geopolíticos.