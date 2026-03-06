Funcas prevé un impacto de dos décimas en el PIB y un repunte del IPC por encima del 3% hasta verano por Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (i),. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Funcas ha estimado que el Índice de Precios al Consumo (IPC) podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano, bajo el supuesto de que el conflicto en Irán se limite a tres meses y en base a un análisis de los canales de transmisión de los precios de mercado a la economía española, al tiempo que prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crecería dos décimas menos este año de lo anticipado.

El centro de análisis ha publicado este viernes un primer documento sobre el impacto en la economía española del inicio de los ataques a Irán y del cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz, por el que transita la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Según se desprende del informe, el contexto actual ha provocado el tensionamiento "abrupto" de los precios energéticos, amenazando con desencadenar una espiral inflacionaria similar a la que surgió a raíz de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, la nota de Funcas recoge varios factores que apuntan a que, en esta ocasión, la contienda podría ser acotada en el tiempo y su severidad moderada para la capacidad de producción de hidrocarburos de la zona.

En el supuesto de un conflicto limitado a tres meses, y en base a un análisis de los canales de transmisión de los precios de mercado a la economía española, se estima que el IPC podría elevarse por encima del 3% de aquí al verano, antes de retroceder y acercarse al 2,5% previsto antes del conflicto para finales de año.

Según los expertos de Funcas, el encarecimiento de los productos energéticos se traslada a la cesta de la compra de forma directa e inmediata a través de su impacto sobre los precios de los combustibles y de la electricidad. Supone, además, un aumento en los costes de producción, que serían trasladados a lo largo de la cadena de producción hacia el consumidor final.

EL ENCARECIMIENTO EN CESTA DE LA COMPRA RETRAERÍA EL CONSUMO PRIVADO

De acuerdo con las proyecciones del 'think tank', el encarecimiento de la cesta de la compra retraería el avance del consumo privado, principal motor de crecimiento en el corto plazo. También las exportaciones se verían afectadas por el impacto negativo sobre la actividad económica en el resto de países.

Otra vía de transmisión sería el turismo, que se resentiría del encarecimiento de los viajes en avión y del impacto general de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los visitantes --aunque es posible que este efecto fuera compensado, parcialmente, por el aumento del atractivo de España frente a otros destinos competidores cercanos a Oriente Medio, que podrían ser percibidos como más inseguros--.

Una posible última vía de transmisión sería la inversión, ya que muchas decisiones podrían paralizarse o posponerse como resultado de la incertidumbre.

POSIBLE IMPACTO SIGNIFICATIVAMENTE MÁS NEGATIVO

La suma de todos estos efectos --teniendo también en cuenta un pequeño efecto compensatorio por el menor crecimiento de las importaciones-- podría restar al PIB unas dos décimas de crecimiento en 2026. "El impacto sería, por tanto, limitado", apuntan los autores del informe.

No obstante, Funcas ha alertado de que si la contienda se prolongara por más tiempo, o si se destruyeran instalaciones e infraestructuras clave dando lugar a disrupciones importantes en los flujos de productos energéticos, el escenario sería significativamente más negativo.

COMBUSTIBLE CUESTA YA 10 CÉNTIMOS MÁS QUE LA SEMANA PASADA

De acuerdo con el análisis de Funcas, repostar combustible cuesta ya 10 céntimos más que la semana pasada, una variación todavía limitada.

En cuanto a la electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor de electricidad (PVPC) se sitúa en lo que va de mes un 13% por encima de la media del mes pasado, sin que se pueda todavía determinar si ese incremento se debe a las fluctuaciones recientes de los mercados internacionales, o a otros factores, como la climatología. En todo caso, se observa una correlación entre la variación del precio del gas y el PVPC.

De manera general, el incremento del precio del petróleo impacta en el IPC a través de su efecto sobre el precio de los combustibles (gasolina y gasóleo de automoción), mientras que el precio del gas natural, tomando como mercado de referencia el Mibgas, repercute en dos componentes del IPC: el gas natural para uso doméstico y la electricidad.

Así, teniendo en cuenta las correlaciones históricas, se puede estimar que un incremento del 10% del precio del petróleo añade una décima de IPC, y una subida del 10% del precio del gas redunda en una subida del índice de precios de igual magnitud.

ESCENARIO CENTRAL. DOS CLAVES: DURACIÓN Y SEVERIDAD DEL CONFLICTO

Desde Funcas han apuntado que la economía mundial dispone de colchones para aguantar el cierre del estrecho de Ormuz durante un tiempo limitado: el volumen de hidrocarburos almacenados en los países importadores, o la disponibilidad de una capacidad productiva rápidamente movilizable en los países productores alejados de la zona de conflicto, permiten amortiguar los efectos de una interrupción transitoria del abastecimiento.

Una conflagración prolongada, sin embargo, agotaría esos colchones y entrañaría una desorganización de la cadena productiva, con importantes consecuencias sobre los precios, como ha sido el caso de la guerra de Ucrania.

Los expertos han señalado que varios argumentos apuntan a que, en esta ocasión, la contienda estará acotada en el tiempo. En primer lugar, el arsenal militar de Irán se ha visto fuertemente debilitado por la magnitud de los ataques, si bien todavía dispone de una importante reserva de drones con una capacidad de destrucción significativa (y un bajo coste, cercano a 30.000 dólares por unidad).

En segundo lugar, es probable que el apoyo de la ciudadanía norteamericana vaya disminuyendo a medida que se prolonga el conflicto, y que su impacto se vaya percibiendo en el día a día.

Esta semana, el precio de un galón de gasolina ha superado el umbral psicológico de los 3 dólares, lo cual no puede más que acrecentar el descontento, a pocos meses de las elecciones de medio mandato. A ello se añade el impacto presupuestario de la guerra, como lo evidencia el hecho de que cada misil utilizado para interceptar un dron costaría cerca de 4 millones de dólares.