Funcas recorta al 2,2% su previsión de PIB para 2026 por la guerra en Irán y eleva la inflación al 3,3%

Archivo - (I-D) El director de Coyuntura y Economía InternacionalPrevisiones de Funcas, Raymond Torres y el Director Gneral de Funcas, Carlos Ocaña. - Europa Press TV - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de análisis Funcas ha rebajado dos décima su previsión para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,2% en 2026 como consecuencia de la guerra de Irán, pero ha mantenido en el 1,8% su estimación para 2027.

Según ha explicado en rueda de prensa el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, el impacto del conflicto en Oriente Medio en España sería "relativamente atenuado", en consonancia con las hipótesis que apuntan a una crisis energética relativamente transitoria.

En cualquier caso, la reducción de previsiones de crecimiento en dos décimas el año 2026 vendría motivada, sobre todo, por la demanda interna y del consumo, dada la erosión de poder adquisitivo que implica la mayor inflación. Además, se estima un impacto sobre la inversión, que es el componente más expuesto a la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

Del lado del sector exterior, Funcas también prevé un impacto especialmente en las exportaciones de bienes, pero no tanto en el turismo debido al efecto de desvío desde otros destinos a España.

ELEVA CASI UN PUNTO LA INFLACIÓN ESTE AÑO

Desde el punto de vista de la inflación, Funcas estima que el impacto será mayor, por lo que ha elevado sus previsiones desde el 2,5% al 3,3% este año, como consecuencia del encarecimiento de los costes energéticos y las materias primas, todo ello pese al paquete de medidas. Al tiempo, ha incrementado el IPC desde el 2,1% hasta el 2,4%.

"La pérdida de poder adquisitivo que vamos a experimentar este año, con un 3,3% de inflación y con unos salarios que crecen en torno al 3%, se puede percibir de manera transitoria", ha señalado Raymond Torres.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la inflación estos meses, desde Funcas prevén que las medidas del Gobierno anticrisis se prorroguen hasta octubre, lo que situaría la inflación en el 3,6% en mayo y en el 3,5% en junio.

No obstante, en caso de que el plan se revierta en junio, tal y como está fijado actualmente, la inflación se podría elevar en junio al 3,8% o acercarse incluso al 4%. "Tres décimas es prácticamente nuestra previsión del impacto de esas medidas", ha apuntado Torres.

Además, de presentar estas previsiones bajo un escenario central, Funcas también ha elaborado unas proyecciones en un escenario tensionado, marcado por la extensión de la crisis, lo que implicaría que el crecimiento del PIB en 2026 se situara en el 1,8% y que la inflación escalara al 4%.