El Gobierno elevará mañana dos décimas su previsión de crecimiento económico para 2025, hasta el 2,9%

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno revisará mañana al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, desde el 2,7% al 2,9%, en el Consejo de Ministros que aprobará el límite de gasto no financiero -conocido como 'techo de gasto'-- y los objetivos de estabilidad que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Tras la revisión de perspectivas por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los principales organismos económicos nacionales e internacionales, el Ejecutivo tiene previsto actualizar el cuadro macroeconómico que acompañará a la senda de estabilidad de los Presupuestos, según ha avanzado el diario 'El País' y han confirmado fuentes del Ministerio de Economía a Europa Press.

Además, el Gobierno está barajando incorporar un indicador de reducción de las desigualdades entre las metas macroeconómicas que establecerá en el nuevo cuadro, aunque se trata de una cuestión en la que siguen trabajando en el seno del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros también aprobará mañana el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.

De aprobarse la senda de estabilidad 2026-2028 por parte del Parlamento --ya que el 'techo de gasto' no se somete a votación en las Cortes Generales--, el Consejo de Ministros podrá aprobar el proyecto de Presupuestos para su envío a las Cortes.