El Gobierno oficializa la candidatura de Hernández de Cos a la Presidencia del BCE

Archivo - Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y exgobernador del Banco de España, para sustituir a Christine Lagarde en la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remitido este viernes la nominación al presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, a través de una carta, el día que finalizaba el plazo para presentar las candidaturas, después de que Países Bajos haya confirmado que haría lo propio con Klaas Knot en la carrera por presidir la institución europea.

"Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía", ha señalado Carlos Cuerpo.

Moncloa ha destacado la trayectoria de Hernández de Cos como máximo responsable del Banco de España entre 2018 y 2024 y, por tanto, su participación durante esos seis años como miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, donde participan todos los gobernadores de los bancos centrales de todos los países de la zona euro.

En su dilatada carrera profesional, el español también trabajó como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Fráncfort, ciudad donde se sitúa la sede de la entidad. Además, llegó a liderar el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, lugar en el que dio sus primeros pasos profesionales.

En el ámbito internacional, el candidato español ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). De Cos es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta con una larga trayectoria docente y académica.

COMPETIRÁ CON EL HOLANDÉS KLAAS KNOT

Con las candidaturas sobre la mesa, el Eurogrupo examinará las propuestas de los diferentes países en la reunión del próximo 9 de noviembre. Klaas Knot, exgobernador del banco central de Países Bajos, se erige como el otro gran favorito a 'guardián del euro'.

No obstante, una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF) entre expertos en política monetaria situó a De Cos como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para suceder a Lagarde. Igualmente, otro sondeo realizado por Bloomberg a economistas mostraba que el español era el favorito para liderar el BCE.

La institución comunitaria se enfrenta en los próximos meses a la renovación de la mitad de los puestos del Comité Ejecutivo, después de que Lagarde e Isabel Schnabel anunciaran su salida anticipada para principios de 2027 y ante el fin del mandato del economista jefe del BCE, Philip Lane, en mayo. De esta manera, la cúpula de la entidad central europea encara una de los relevos más significativos desde su fundación.

Las negociaciones tendrán en cuenta esta situación y la elección se encuadrará dentro de un paquete que incluirá además del puesto de Lagarde, los de Schnabel y Lane.

Christine Lagarde anunció antes de la reunión de política monetaria del pasado 29 de octubre su decisión de abandonar el cargo el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que expire su mandato, dejando libre uno de los puestos de mayor relevancia en la zona euro.