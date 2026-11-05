China bloquea la compra por 4.782 millones de la división de robótica de ABB por SoftBank

Archivo - Logo de ABB en el stand de la empresa en la feria CIRED 2019 - ABB - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han decidido prohibir la adquisición del negocio de robótica de ABB en China, obstaculizando la adquisición del conjunto de esta división de la multinacional con sede en Suiza por parte del conglomerado japonés SoftBank, que en octubre de 2025 acordaron la transacción por un importe de 5.375 millones de dólares (4.782 millones de euros).

SoftBank, que se encarga de gestionar el proceso para obtener las pertinentes aprobaciones regulatorias, ha comunicado a ABB que la Oficina del Mecanismo de Trabajo para la Revisión de la Seguridad de las Inversiones Extranjeras en China "ha prohibido la adquisición del negocio de Robótica de ABB en China".

En este sentido, ABB ha indicado que mantiene un diálogo constante con SoftBank y las dos firmas colaboran de forma constructiva en la transacción.

El veto de Pekín supone el segundo bloqueo en menos de un año de una gran operación en el sector tecnológico en el país, después de que la pasada primavera las autoridades chinas revocasen el acuerdo entre el agente de IA autónomo Manus y la estadounidense Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, valorado en unos 2.000 millones de dólares (unos 1.779 millones de euros).

En octubre de 2025, SoftBank Group anunció un acuerdo para adquirir por 5.375 millones de dólares la división de robótica de la firma suiza de ingeniería ABB, que abandonaba así su intención previa de escindir el negocio como una empresa independiente cotizada.

La compañía japonesa esperaba cerrar la transacción a mediados o finales de 2026.