El Gobierno podrá topar los márgenes de las empresas de suministro de combustible y reforzará su supervisión

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para incluir, dentro del decreto de medidas fiscales para afrontar el impacto de la guerra en Irán, un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno.

En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes y retrasó su inicio más de dos horas, los dos partidos que conforman el Gobierno liderado por Pedro Sánchez han acordado firmar dos reales decretos distintos.

En el primero de ellos estarán incluidas medidas como la rebaja del 10% del impuesto a los combustibles, reducción de tributos a la electricidad y otras medidas como la ampliación del bono social eléctrico, así como el control de los márgenes empresariales en las empresas de suministro de combustible.

El segundo decreto incluye las iniciativas relativas a la vivienda que venía exigiendo Sumar, principalmente la prórroga automática, por un periodo de dos años, de los 600.000 alquileres que decaen este año, según han informado a Europa Press en fuentes de la coalición.