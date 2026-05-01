El Gobierno prevé cumplir con las reglas fiscales europeas en 2026, pero gastará más del objetivo inicial

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

España prevé un crecimiento del gasto computable para el año 2026 del 4,2% en términos anuales, por debajo de los límites que establecen las reglas fiscales europeas, aunque por encima del objetivo planteado por el Gobierno (3,5%) en su Plan Fiscal Estructural 2025-2028.

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el 'Informe de Progreso Anual' que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, presentado en octubre de 2024 y que constituye el principal documento de planificación fiscal de medio plazo.

El informe confirma que España cumplió con la regla de gasto para 2025. El gasto primario neto, o gasto computable, teniendo en cuenta los márgenes de flexibilidad comunitarios para hacer frente al aumento de gasto en defensa, creció el pasado ejercicio un 4,5%, dentro de los márgenes establecidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo, aunque por encima del objetivo incial del Ejecutivo.

En el acumulado 2024-2025, el gasto computable creció un 8,7%, también dentro del margen permitido por las reglas fiscales europeas. Esa diferencia con la senda fijada genera un saldo positivo equivalente al 0,2% del PIB en la conocida como 'cuenta de control', que servirá para compensar eventuales desviaciones futuras del cumplimiento de la regla de gasto.

0,3 PUNTOS DE GASTO EN DEFENSA Y ACTIVACIÓN DE LA CLÁUSULA DE ESCAPE

Para el cálculo del crecimiento del gasto computable se ha tenido en cuenta el incremento del gasto en defensa registrado en 2025, que equivale a 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable y que ha permitido a España alcanzar ya el 2% del PIB en gasto en defensa según las últimas estimaciones de la OTAN.

El pasado 13 de abril, España solicitó a Bruselas la activación de la cláusula nacional de escape, una herramienta de flexibilidad propuesta por la Comisión Europea para acomodar el aumento del gasto en seguridad y defensa, que han solicitado de forma coordinada otros 17 Estados miembros.

Para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas para esta variable.

MANTIENE EL PIB PERO ELEVA LA INFLACIÓN

Asimismo, el documento da cuenta de la evolución macroeconómica más reciente y de las perspectivas para los próximos años, en un contexto marcado por la elevada incertidumbre derivada de la guerra de Irán y por la extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos.

El informe mantiene inalterada la previsión de crecimiento real del PIB del 2,2% para 2026, en línea con el rango prudente del consenso de analistas de instituciones tanto públicas como privadas.

La elevada incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo y la extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos aconsejan posponer una actualización integral de las variables reales del escenario macroeconómico. Las bandas de impacto estimadas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa oscilan entre 1 y 4 décimas de PIB en función del escenario de duración del conflicto.

Sí se ha procedido, no obstante, a una actualización mecánica de los deflactores --la medida de inflación consistente con el PIB-- del escenario para incorporar los últimos datos de cierre de 2025. La previsión del deflactor del PIB para 2026 se revisa al alza un punto, desde el 2,1% inicial hasta el 3,1%, como consecuencia del arrastre estadístico del cierre del pasado ejercicio, en el que el deflactor promedió un 2,9% frente al 2,6% previsto.

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT Y LA DEUDA

El informe también contempla la continuidad del saneamiento de las cuentas públicas en 2026. La previsión es que el déficit se sitúe en el 1,5% del PIB excluyendo el conjunto de one-offs, en el 1,6% si se descuentan únicamente los gastos extraordinarios derivados de las inundaciones de principios de año y las medidas restantes de la dana, y en el 2,1% computando todas las partidas.

Las cifras previstas quedarían, por tanto, por debajo del objetivo del 2,1% previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo remitido a la Comisión Europea en 2024. De su lado, el superávit primario aumentará hasta el 0,9% del PIB en 2026 sin el impacto de catástrofes naturales, situándose en el 0,4% si se incluye el conjunto de partidas extraordinarias.

Además, la previsión para 2026 sitúa la deuda pública en el 99,3% del PIB, por debajo del umbral del 100%, adelantando un año el objetivo fijado por el Gobierno para el final de la legislatura.

CUMPLIMIENTO EN REFORMA FISCAL Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ASEQUIBLES

Por último, el informe da cuenta del cumplimiento de los compromisos de reformas e inversiones que sostienen la extensión del periodo de ajuste fiscal a siete años.

Según el Gobierno, se han completado con éxito las etapas previstas para 2025 en bloques relevantes como las dos primeras etapas de la reforma fiscal, la simplificación del sistema de homologación de títulos universitarios extranjeros, la mejora en la gestión de la incapacidad temporal mediante los convenios firmados con todas las comunidades autónomas, la primera etapa del 'Régimen 20' y la primera etapa del 'Proyecto Viena' para la construcción de viviendas asequibles.