Guindos (BCE) avisa de que los vientos de cola de la economía española "empiezan a ser menos intensos"

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, interviene en la sesión 'Perspectivas de la economía de la zona euro en un entorno de incertidumbre’, en el Auditorio ‘La Caixa’, a 21 de abril de 2023, en Madrid (España). La c - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Recuerda que la política comercial de la UE es común y eso hace difícil discriminar, pero subraya la importancia de llevarse bien con EEUU

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los factores que han impulsado el crecimiento de la economía española sustancialmente por encima de la media europea como el gasto público, la inmigración o el turismo, están comenzando a perder intensidad en comparación con los últimos años, según ha advertido el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, añadiendo que la incertidumbre política por la ausencia de diálogo entre los principales partidos del país puede lastrar la inversión.

"Los vientos de cola que hemos tenido, pues seguramente están empezando a ser menos intensos de lo que han sido en los últimos años", ha apuntado el exministro español de Economía durante una entrevista en A3, recogida por Europa Press, donde ha defendido la importancia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, a pesar que España esté menos expuesta comercialmente que otras economías europeas.

En su análisis de la economía española, Guindos ha destacado el crecimiento bastante por encima del promedio de la UE, impulsado por un incremento importante del consumo público, así como por la inmigración, el turismo y, en última instancia, por la llegada de fondos comunitarios.

En este sentido, el vicepresidente del BCE ha subrayado la importancia de plantearse "cuán sostenible es esto", señalando la aparición de "un primer cuello de botella" como es la vivienda, al combinarse un fuerte aumento de población, que mayoritariamente busca casas en alquiler, con "una normativa que no favorece la oferta", lo que desencadena subidas del precio e, incluso, que no se puedan localizar trabajadores.

"Es el primer problema que estamos viviendo, dado el modelo de crecimiento que tenemos, basado en un aumento importante de la población", ha diagnosticado Guindos, añadiendo que existen otros problemas como la ausencia de crecimiento de la inversión y de la productividad.

En el caso de la inversión, Guindos ha subrayado el impacto negativo de la incertidumbre política, insistiendo en la importancia de alcanzar acuerdos de Estado en cuestiones como la política de Defensa, que puede afectarnos en los próximos 10, 15 o 20 años, "en los que, seguramente habrá varios cambios de Gobierno".

"Esa falta de consenso, sobre todo entre los dos principales partidos, de alguna forma genera incertidumbre, y eso puede acabar llegando a afectar a lo que son las perspectivas, desde el punto de vista de lo que es inversión en la economía española", ha advertido.

EEUU Y OTAN.

Por otro lado, después del encontronazo entre las posturas de España y Estados Unidos a cuenta del incremento del gasto en Defensa por parte de los países de la OTAN, el vicepresidente del BCE ha evitado valorar las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que expresó públicamente su enfado con la postura española y amenazó con represalias comerciales, limitándose a señalar la importancia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, así como de no dejarse avasallar por la otra parte en el marco de las negociaciones comerciales que Washington mantiene con Bruselas.

En cualquier caso, el economista español ha destacado el compromiso por parte de la OTAN de aumentar el gasto de defensa y la decisión de Europa de buscar una mayor independencia con respecto a Estados Unidos e incrementar su gasto en armamento.

En el caso de España, si bien ha reconocido que no tener presupuestos "desde luego no ayuda", ha destacado que el aumento del gasto se tiene que hacer en un periodo de tiempo y gradualmente. "No se va a hacer para mañana", ha resumido.

Asimismo, más allá de un valor concreto, ha señalado que hay un compromiso europeo que habrá que cumplir y en el que la UE va a ayudar al respecto.

En cuanto a las amenazas comerciales, que Guindos circunscribe al debate entre las partes, ha recordado que la política comercial es común y, junto a la política monetaria, una de las pocas en las que Europa negocia unida, por lo que ve difícil discriminar, recordando que España está menos expuesta que otros países europeos a Estados Unidos.

LA CONVENIENCIA DE LLEVARSE BIEN CON EE.UU.

No obstante, Guindos ha advertido de que Estados Unidos es el gran mercado financiero mundial, donde están los mayores inversores institucionales y, evidentemente, "es siempre positivo tener buenas relaciones con ellos", independientemente de lo que pueden ser los problemas específicos y a corto plazo.

"Espero que, de una forma relativamente rápida, Europa llegue a un acuerdo con Estados Unidos, porque no te puedes dejar avasallar por el que está enfrente, pero creo que la situación de incertidumbre actual sobre la solución final, con respecto a los aranceles, no es buena y está teniendo ya un impacto desde el punto de vista económico", ha apuntado.