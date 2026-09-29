Hacienda asegura que presentará este año los PGE de 2027 ante las críticas del PP por falta de apoyos

1121366.1.260.149.20260929172739 (I-D) El ministro de Hacienda, Arcadi España; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; durante una sesión plenaria en el Sen - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 se presentarán este año y ha asegurado que las elecciones se convocarán el que viene, ante un PP que critica su falta de apoyos para aprobarlos, "incluido de sus socios".

El senador del PP Gerardo Camps ha preguntado al titular de Hacienda cuándo presentarán unas nuevas cuentas públicas cuenta que mañana vence el plazo constitucional para su presentación. "Una famosa cantante preguntaba, con paciencia, infinita por un anillo que nunca llegaba. Mil tres días después, cuando mañana vence el plazo constitucional para su presentación, le pregunto, señor ministro, ¿los Presupuestos para cuándo?", le ha cuestionado.

Camps ha señalado que el Gobierno no han presentado los Presupuestos en los últimos años porque "no tienen apoyo para aprobarlos, ni siquiera los de sus socios".

Frente a esto, el ministro ha recordado que comunidades del PP, como Aragón, Baleares, Castilla y León y Murcia tienen prorrogados Presupuestos, al tiempo que ha indicado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy de 2012 fue cuando se registraron más modificaciones presupuestarias

"Fueron parches para rescatar a la banca y hoy las modificaciones presupuestarias son para avanzar en derechos sociales", ha defendido el ministro.

Los 'populares' también han criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por gobernar "a golpe de decreto". "Hoy mismo, deprisa y corriendo, y en un ejercicio de trilerismo político sin par, dos decretos de vivienda", ha lamentado el senador 'popular'.

Pese a esta crítica, el responsable de Hacienda ha aprovechado para trasladar al PP que "tienen una oportunidad" el viernes para votar a favor del decreto de vivienda que cuenta con medidas fiscales favorables para propietarios y deducciones para el alquiler, cuestiones que el PP ha solicitado.

ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LAS DIFICULTADES

De su lado, la senadora del PNV María Dolores Etxanu ha preguntado al titular de Hacienda sobre la respuesta que va a dar el Gobierno al incremento de los costes salariales en los contratos públicos intensivos en mano de obra.

Desde el PNV abogan por un mecanismo objetivo tasado y limitado para determinados contratos intensivos de mano de obra cuando los incrementos salariales procedan de modificaciones legales o de los convenios colectivos.

España ha advertido este martes de que una modificación de la ley de contratos del sector público plantea "algunas dudas" desde el punto de vista de la oportunidad, la eficiencia y la equidad, al tiempo que ha defendido preservar la seguridad jurídica y la utilización responsable de los recursos públicos.

Además, ha sostenido que la contratación pública no puede convertirse "en una isla" ajena a la evolución ordinaria de los costes empresariales. A su juicio, una regulación diferenciada para las compañías que trabajan con la Administración podría generar un trato distinto respecto al resto de empresas que operan en el mercado.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno continuará analizando la evolución de los contratos y las dificultades de los sectores afectados, una situación que, según ha remarcado, incide tanto en contratos de la Administración General del Estado como de comunidades autónomas y ayuntamientos.

LAS INVERSIONES EN VERIFACTU NO QUEDARÁN INUTILIZADAS CON ViDA

Durante la sesión de control, el senador de Junts Eduard Pujol ha cuestionado a España la obligación que impondrá el Gobierno a empresas, pymes y autónomos para realizar inversiones para adaptarse a Verifactu, cuando en apenas tres años tendrán que volver a adaptar sus sistemas al nuevo marco europeo

"Supone imponerles una doble adaptación tecnológica y duplicar costes y esfuerzos en un momento en que ya están suficientemente asfixiados", ha alertado el senador.

Frente a esto, España ha asegurado las inversiones realizadas por empresas y autónomos para adaptarse a Verifactu no quedarán inutilizadas con la futura implantación del sistema europeo de facturación electrónica para operaciones intracomunitarias, llamado ViDA (IVA en la Era Digital).

"Digitalizar no puede significar complicar" ni la lucha contra el fraude puede imponer costes desproporcionados a quienes cumplen, ha afirmado, antes de comprometer una transición "gradual, coordinada y técnicamente reutilizable".