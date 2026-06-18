Hacienda hablará de Presupuestos con los grupos parlamentarios una vez atados en el seno del Gobierno

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apuntado este jueves en el Congreso que comenzará las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Gobierno.

Pese a que el Gobierno ha anunciado su intención de presentar los Presupuestos y ya ha dado algún movimiento, como publicar la orden ministerial que suponen el inicio de la tramitación del proyecto, socios parlamentarios como PNV y EH Bildu han dicho que el Gobierno todavía no les ha citado para hablar sobre cuestiones presupuestarias.

El ministro España ha explicado que esto se debe a que el proyecto todavía sigue en su primera fase de negociación entre los diferentes ministerios. "Primero tenemos que tenerlo conjuntamente dentro del Gobierno y luego negociaremos con todo el mundo (...) la democracia siempre se impone", ha dicho el ministro España en los pasillos del Congreso.

Sobre los siguientes pasos de la tramitación y si el proyecto se presentará en tiempo y forma, Arcadi España ha explicado que ahora el Gobierno tiene que reunirse con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después presentar en el Parlamento los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Precisamente esos objetivos ya han sido rechazados en más de una ocasión en esta legislatura. Al ser preguntado sobre si confía que Junts los apoye en esta ocasión, el ministro ha subrayado que confía en la "voluntad de diálogo y de acuerdo".

"Yo soy optimista por naturaleza y porque serán buenos para un país, considero que todos los grupos pensarán igual", ha apostillado.

Por último, al ser preguntado si el Gobierno tendría que convocar elecciones en caso de no conseguir aprobar el proyecto, el ministro España ha enfatizado que los Presupuestos "no se presentan para que un gobierno siga o no adelante", sino que se presentan para mejorar la vida de la gente y ha zanjado: "Vamos a presentar los Presupuestos y vamos a negociar".