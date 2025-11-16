Huevos, café, chocolate y carne de vacuno disparan sus precios en lo que va de año, con alzas de dos dígitos

Archivo - Cartones de huevos en un supermercado - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huevos, café, chocolate, carne de vacuno y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y octubre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de agosto publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, los huevos se han encarecido un 21,7% en los diez primeros meses del año, mientras que el café ha subido de precio un 17,6%, el precio del chocolate acumula un incremento del 13,9%, la carne de vacuno es un 13,6% más cara, y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,7%.

Asimismo, entre los alimentos que más han incrementado su precio hasta octubre, aunque ya con subidas inferiores a los dos dígitos, se encuentran las frutas frescas o refrigeradas (+9,3%), los frutos secos y de cáscara (6,3%), el pescado congelado (+6,2%), los despojos comestibles (+5,2%), la mantequilla (+4,9%) y la leche entera (+4,8%).

En el otro extremo, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año están el aceite de oliva (-34%), el azúcar (-5,2%), las patatas (-1,9%), el yogur (-1,8%), productos a base de cereales (-1,5%), el pescado fresco y refrigerado (-1,4%) y la pizza (-1,4%).

LOS HUEVOS, UN 22,5% MÁS CAROS QUE HACE UN AÑO

En términos interanuales (de octubre de 2024 a octubre de 2025), los huevos son los alimentos que más han subido de precio en España, con un alza interanual del 22,5%. Le siguen el café (+19,4%), la carne de vacuno (+17,8%), el chocolate (+16,1%), los otros aceites comestibles (+15,3%) y el cacao (+12,7%).

Al precio del café le está afectando las condiciones climáticas adversas, como sequías y heladas en los principales países productores, lo que ha reducido las cosechas.

Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos han dificultado el transporte y la distribución del café, encareciendo aún más su precio, y la demanda ha aumentado, sobre todo en mercados emergentes como China.

El chocolate, aunque sigue siendo mucho más caro que hace un año (+16,1%), ha moderado bastante su tendencia alcista, pues ha llegado a presentar este año crecimientos interanuales en su precio del orden del 25%.

En su último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Organización Internacional del Cacao señala que la moderación en los últimos meses de los precios del cacao responde a unas perspectivas de suministro más optimistas, respaldadas por el aumento de la producción en Ecuador, las mejores condiciones meteorológicas en África Occidental, y el aumento de los precios en origen.

La ICCO (por sus siglas en inglés) prevé un excedente mundial de cacao para la temporada 2025/26, no sólo debido al aumento de la producción, sino también a la debilidad de la demanda, que está tardando en recuperarse tras las subidas de precios. Sin embargo, avisa de que los problemas estructurales en África Occidental siguen planteando riesgos, lo que sugiere que "el optimismo debe ser cauteloso".

En lo que respecta a los huevos, sus precios se han venido elevando en España desde principios de año, comenzando en marzo a crecer a doble dígito. Así, hasta octubre, acumulan ocho meses interanuales consecutivos de ascensos superiores al 10%. En valores mensuales, los huevos se encarecieron en octubre un 5,1% respecto al mes anterior.

EL ACEITE DE OLIVA SUBE DE PRECIO EN OCTUBRE

De acuerdo con los datos de Estadística, en el último año, los productos alimenticios que más se han abaratado han sido el aceite de oliva (-41,6%), el azúcar (-13,5%), las patatas (-3,4%), la pizza (-1,8%) y el yogur (-1,8%).

En relación con el aceite de oliva, en valores mensuales (octubre sobre septiembre), el 'oro líquido' se encareció un 2,7%, registrando así su primera subida mensual desde octubre de 2024 y la más elevada desde marzo del año pasado. Desde enero de 2021, este producto acumula un incremento en su precio del 53,7%.

En los diez primeros meses del año, los precios han subido en España un 2,4%. Siete décimas de este aumento corresponden a hoteles, cafés y restaurantes, mientras que la vivienda -sin incluir la compra de pisos- es responsable de seis décimas y los alimentos, de medio punto.