Huevos, legumbres verdes, hortalizas y bayas frescas disparan sus precios en el último año

Archivo - Un hombre comprando un cuenco de fresas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huevos, legumbres verdes, hortalizas cultivadas por su fruto, legumbres verdes, bayas frescas y el pescado y la carne se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde marzo de 2025 a marzo de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de marzo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, los huevos se han encarecido un 21,2% en el último año, mientras que las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa) han subido de precio un 19,6%.

Por su parte, las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) son un 13,2% más caras que en marzo de 2025; las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas) se han encarecido un 10,6%, y los despojos comestibles( hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas) han elevado sus precios un 8,1% en el último año.

Así lo reflejan los datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

Junto a huevos, hortalizas, legumbres verdes, bayas y despojos, también destacan las subidas interanuales de precios de los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se han encarecido un 7,5%; el pescado fresco, refrigerado o congelado (+6,7%); los preparados de marisco (+5,9%); otras hortalizas (ajo, cebolla, cebollinos, cebolletas, jengibre, zanahoria, remolacha, rábano, rabanitos, chirivías, nabo, puerro y todo tipo de setas, níscalos y champiñones), que han subido un 5,7%; el café y sus sucedáneos (+5,6%) y la carne (+5,3%).

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que han bajado de precio un 14,7%; los aceites vegetales (-10,6%); otras frutas frescas --melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis--, que se han abaratado un 5,5%; el azúcar de caña y de remolacha (-4,4%); las patatas y otros tubérculos (-3,3%); cereales (-1,4%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares, así como bebidas espirituosas y licores (-1,3% en ambos casos).

Dentro de la subclase de los aceites vegetales se encuentra el aceite de oliva, que en el último año ha bajado de precio un 12,7%. No obstante, el 'oro líquido' acumula un incremento del 62,8% desde enero de 2021.

En los tres primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las bayas frescas (+41%), las legumbres verdes (+24,8%) y las hortalizas cultivadas (+11,5%).

LEGUMBRES VERDES, EL ALIMENTO QUE MÁS SUBE DE PRECIO EN EL MES

En valores mensuales, las legumbres verdes fueron los alimentos que más elevaron sus precios en marzo respecto a febrero, con un alza del 2,5%.

Le siguen las otras hortalizas (+2,1%), las patatas (+1,9%), los cítricos frescos (+1,3%), los despojos comestibles (+1,2%), los preparados de marisco y las especias, hierbas culinarias y semillas, con un incremento del 1,1% en ambos casos.

En el lado de los descensos, los productos alimenticios que más se abarataron en marzo respecto al mes anterior fueron las bayas frescas (-9%); las hortalizas de hoja o de tallo (lechuga, escarola, endivias, cogollos, canónigos, alcachofas, acelgas, coliflor, brócoli y coles, entre otros), que bajaron sus precios un 2,5%, y el pescado y otras hortalizas (-2,1% en ambos casos).

CAMBIOS EN LA CESTA DE LA COMPRA

El IPC de enero de 2026 fue el primero que publicó el INE en base 2025. La principal novedad de esta nueva base es la implantación de la nueva clasificación de consumo, de forma que el IPC pasa de 12 a 13 grandes grupos.

Además, en la nueva base se ha revisado la cesta de la compra, se han actualizado ponderaciones y se han introducido algunas novedades metodológicas.

Así, han entrado al IPC productos como los aguacates y los arándanos, en la alimentación; los refrescos de té y la cerveza con limón, entre las bebidas, y las radiografías en los servicios médicos, mientras que salen otros considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo.

El IPC base 2025 incorpora mejoras en el proceso de recogida y grabación de los precios. Hasta ahora, si en la recogida de los precios se detectaba algún cambio relevante en las características del producto, el ajuste se incorporaba al cálculo del IPC un mes después de haberse producido.

Con el nuevo procedimiento, y gracias a la utilización ya generalizada de dispositivos electrónicos para la recogida de los precios, estos ajustes se incorporan en el mismo mes en que se produce el cambio.

Asimismo, el INE continúa trabajando en el desarrollo de métodos de recolección automatizada de la información, mediante el aprovechamiento de las bases de datos de las empresas (scanner data), la recogida automatizada de Internet (web scraping) y la utilización de medios informáticos en la recolección de precios en los establecimientos, que continuarán su incorporación al cálculo del IPC a lo largo de esta nueva base.