ICEX devolverá las cuotas abonadas por participar en sus ferias de comercio canceladas por la guerra en Irán

Archivo - Rotulo de ICEX, ubicado en un lateral de la entrada, de la Camara de Comercío - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ICEX devolverá de manera automática las cuotas abonadas por la participación en ferias y otras actividades de promoción del comercio internacional convocadas por la entidad cuando éstas hayan sido canceladas como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, con efectos retroactivos desde el 28 de febrero de 2026.

Esta es una de las actuaciones específicas de apoyo a la internacionalización empresarial a través de ICEX como parte del Real Decreto-ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros con medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Según han informado desde el ICEX en un comunicado, la norma incorpora instrumentos dirigidos a mitigar el impacto en la actividad internacional de las empresas españolas, especialmente en el ámbito de la promoción exterior, afectada por la cancelación o alteración de eventos internacionales, y también en la movilidad de empresas y profesionales.

Asimismo, se contempla la devolución de estas cuotas en aquellos casos en los que, aun manteniéndose la actividad, la empresa no haya podido asistir debido a la cancelación del transporte previsto. En este caso, la devolución se efectuará previa solicitud debidamente justificada por parte de las empresas.

En el caso de convocatorias de actividades internacionales de promoción convocadas por entidades colaboradoras, ICEX abonará también, tanto a dichas entidades como a las empresas, los gastos en los que hayan incurrido y que no sean recuperables a pesar de la cancelación de la actividad como consecuencia del conflicto.

El objetivo es evitar un perjuicio económico sobrevenido a las empresas que se apoyan en ICEX, tanto directamente como a través de las entidades colaboradoras, en sus actividades de promoción internacional.

Desde ICEX han trasladado su compromiso por trabajar en la implementación de estas medidas para garantizar que las empresas afectadas puedan acceder a las devoluciones previstas en el menor plazo posible.