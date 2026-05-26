Qué es el 'indicador Cenicienta': el dato que pasa desapercibido y que anticipa si vivir va a ser más caro

El 'Indicador Cenicienta' - EPDATA

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cuando se habla de inflación, casi todo el mundo piensa en el IPC, el índice de precios al consumo que mide cuánto más caro está el carro de la compra. Pero existe otro indicador que los economistas, los bancos centrales y los estrategas de mercado también vigilan de cerca, aunque no sea tan famoso.

Se trata del índice de precios al productor (IPP) y mide la inflación en el otro extremo de la cadena: no en la tienda, cuando llega al consumidor, sino en la fábrica, durante su proceso de producción, por lo que se establece un paralelismo con el cuento de 'Cenicienta': se ignora el personaje cuando friega y barre, pero es decisivo cuando llega al baile. Este indicador ha lanzado una señal de alerta en España, Estados Unidos y Alemania.

¿QUÉ ES IPP Y POR QUÉ SE CONOCE COMO INDICADOR 'CENICIENTA'?

En España, el IPP se conoce como Índice de Precios Industriales (IPRI) y lo elabora el INE mes tras mes. En la estadística se difunde tanto la variación mensual como la anual de los precios industriales.

En concreto, este índice mide la evolución de los precios que reciben los fabricantes y productores por sus bienes y servicios, antes de que estos lleguen al consumidor final. Mientras el IPC captura lo que paga el ciudadano en el supermercado o en la gasolinera, el IPRI captura el principio: lo que cobran las empresas que producen o refinan.

El apodo de 'Cenicienta' le viene de su papel en el relato económico. Como la protagonista del cuento, trabaja en la sombra mientras otros indicadores acaparan la atención. Pero cuando el IPP se dispara, avisa de que algo está cambiando en los costes de producción que, tarde o temprano, termina trasladándose a los precios que pagan los consumidores.

En concreto, este dato en España, tras la guerra en Irán, ha provocado que los precios industriales marquen en abril su mayor alza en España desde el 2022, hasta el 8,3% interanual, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%, su mayor incremento desde septiembre de 2022, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron en tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

En Estados Unidos, de su lado, los precios al productor subieron un 1,4% en abril, el mayor aumento desde 2022, lo que eleva la preocupación por la inflación en el país norteamericano. Asimismo, los precios al productor en Alemania se incrementaron un 1,7% interanual, el mayor incremento desde mayo de 2023.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL BOLSILLO?

Es importante aclarar que el IPP no es el IPC, y una subida en los precios industriales no se traduce automáticamente ni de forma inmediata en una subida equivalente en los precios al consumo. Las empresas pueden absorber parte del coste, ajustar márgenes o retrasar la traslación. Pero cuando el IPP sube con intensidad, el IPC puede acabar notándolo.

En España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Por su parte, la tasa de inflación de Estados Unidos se aceleró el pasado mes de abril hasta el 3,8% interanual, medio punto porcentual más que en marzo y la mayor subida de los precios desde mayo de 2023, como consecuencia del impacto en los precios de la energía.

En esta línea, la inflación anual de Alemania se situó en el 2,9%, también como resultado del aumento en los precios de la energía. En abril de 2026 se registraron aumentos de precios especialmente pronunciados en los combustibles para motores (+26,2%).