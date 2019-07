El INE confirma que el IPC se moderó al 0,4% en junio, su menor nivel en tres años, por gasolinas y luz

Actualizado 12/07/2019 11:24:10 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó un 0,1% en junio en relación al mes anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,4%, su nivel más bajo en casi tres años, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

Estadística ha atribuido el descenso de la tasa interanual del IPC de junio a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos.

La tasa interanual de junio es la trigésimo cuarta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,4% superiores a los de hace un año.

Con el dato de junio, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en mayo bajara siete décimas de golpe. Con las cuatro décimas en las que ha retrocedido en junio, se acumula un recorte de 1,1 puntos en solo dos meses.

Sin embargo, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, avanzó dos décimas en junio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa cinco décimas por encima del IPC general. El INE destaca que la inflación subyacente no superaba al IPC general desde enero de 2018.

En el sexto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,6%, tres décimas menos que en mayo.

Según el INE, entre los grupos que contribuyeron en junio a la moderación de la tasa interanual del IPC se encuentran la vivienda, que recortó más de un punto su tasa anual, hasta el -1,5%, por el menor coste de la electricidad y de los combustibles líquidos, y el transporte, cuya tasa anual bajó casi dos puntos, hasta el 0,0%, por el abaratamiento de los carburantes.

Por contra, el grupo de ocio y cultura elevó ocho décimas su tasa interanual en junio, hasta el -0,4%, por el encarecimiento de los paquetes turísticos, mayor al que experimentaron en igual mes de 2018.

BAJA UN 0,1% EN EL MES

En términos mensuales, el IPC retrocedió un 0,1% en junio, su mayor disminución en este mes en al menos cinco años.

Este recorte se debe principalmente a los descensos de precios del vestido y el calzado (-1,3%) por el inicio de las rebajas de verano; del transporte (-1,4%) por las gasolinas, y de la vivienda (-0,6%), por el abaratamiento de la electricidad.

Por el contrario, el grupo de ocio y cultura elevó los precios en el mes un 1,7% por el encarecimiento de los paquetes turísticos, y los alimentos incrementaron su tasa mensual un 0,4% por la subida de los precios de las frutas y, en menor medida, de la carne.

LAS PATATAS SON UN 9% MÁS CARAS QUE HACE UN AÑO

Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa mensual fueron las frutas frescas (+5,7%), el transporte público interurbano (+3%) y el turismo y la hostelería (+1,4%).

Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en los aceites y grasas (-2,3%), el pescado fresco y congelado (-2%) y la ropa de mujer (-1,4%).

En tasa interanual, las rúbricas que experimentan los mayores descensos de precios son los aceites y grasas (-14,6%), las frutas frescas (-7,4%) y calefacción, alumbrado y distribución de agua (-4,2%).

En el lado opuesto, los mayores ascensos de precios en el último año los experimentan las patatas y sus preparados (+9%), las legumbres y hortalizas frescas (+7,1%) y la carne de porcino (+4%).

BAJA EL IPC INTERANUAL EN TODAS LAS COMUNIDADES

La tasa anual del IPC bajó en junio en todas las comunidades autónomas. Los mayores descensos se registraron en Cantabria y Castilla y León, con retrocesos de seis décimas. Por su parte, Canarias y País Vasco experimentaron las menores caídas, con una bajada de dos décimas en su tasa anual.

Las regiones que presentaban en junio las mayores tasas anuales de IPC fueron Navarra (1%) y País Vasco (0,8%).