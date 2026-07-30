La inflación de Alemania repunta al 2,8% en julio por la subida del precio de la energía

Archivo - Ciclistas junto a la Puerta de Brandeburgo, en el centro de Berlín. - STEFAN ZEITZ / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerrará julio en el 2,8% interanual, lo que representa una aceleración de cuatro décimas con respecto del dato de junio y la mayor subida de los precios en el país en tres meses, según la estimación provisional avanzada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De su lado, el dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, también subirá cuatro décimas en relación al mes anterior y se espera que alcance el 2,8% en julio.

La evolución de los precios en el séptimo mes de 2026 refleja el menor encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida interanual del 8,3% de la factura energética, tras el incremento del 3,4% en junio.

De su lado, el aumento del precio de los alimentos en julio se mantendría estable en el 0,4%, en línea con la subida observada en junio y mayo.

Por su parte, el alza del coste de los servicios se moderaría al 2,9% desde el 3,1% interanual de junio, pero la subida del precio de los bienes se acelera al 2,5% desde el 1,7% del mes pasado.

De este modo, al excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania se situaría en julio en el 2,4% interanual, una décima menos que en junio.

Destatis publicará los resultados definitivos de inflación para el mes de julio el próximo 12 de agosto.