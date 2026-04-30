La inflación de la eurozona escala al 3% en abril, en máximos desde 2023, y presiona al BCE

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se habría situado en abril en el 3%, lo que supone una aceleración de cuatro décimas respecto del dato de marzo y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023, ante el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía, según la lectura preliminar publicada por Eurostat.

El repunte en la tasa de inflación interanual de la zona euro en abril, segundo mes del conflicto en Oriente Próximo, refleja una subida del 10,9% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 5,1% registrado en marzo, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,7%, medio punto porcentual más que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,8% interanual, tres décimas más que en marzo, mientras que los servicios se encarecieron un 3% interanual, frente al 3,2% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en abril fue del 2,2%, una décima inferior al dato de marzo.

Asimismo, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha moderado también una décima, hasta el 2,2%.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Finlandia (2,3%), Malta (2,4%), Países Bajos y Francia (2,5%). Por contra, las más elevadas se observaron en Bulgaria (6,2%), Croacia (5,4%) y Luxemburgo (5,2%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en abril repuntó una décima, al 3,5% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de medio punto porcentual.

De este modo, la tasa de inflación armonizada de España fue la más elevada entre las grandes economías del euro, ya que en Alemania e Italia se situó en el 2,9%.