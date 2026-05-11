La inflación industrial de China se disparó a máximos de casi 4 años en abril por los mayores costes

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de producción (IPP) de China registró el pasado mes de abril una subida interanual del 2,8%, frente al incremento del 0,5% observado en marzo, lo que supone el mayor aumento de la inflación industrial desde julio de 2022 como consecuencia del impacto sobre los costes de la guerra en Irán.

Dong Lijuan, jefe de Estadística de la División Urbana de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) atribuyó la escalada del dato al "rápido aumento de los precios internacionales de las materias primas, la mayor demanda en algunos sectores nacionales y la continua optimización de la competencia en el mercado".

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China, los precios en la industria minera aumentaron un 10,6%, en las industrias de materias primas un 7,1% y en las industrias de procesamiento un 1,5%.

Asimismo, el precio de los bienes de consumo disminuyó un 1%. Específicamente, los precios de los alimentos bajaron un 1,9%, los de la ropa y los artículos de primera necesidad un 1,1%, y los de los bienes de consumo duraderos un 0,3%.

En cuanto al índice de precios de consumo (IPC), el dato de abril registró una subida interanual del 1,2%, acelerándose así dos décimas respecto del mes anterior, impulsado por el aumento de los precios de la energía y los servicios de viajes ante las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo.

En el cuarto mes de 2026, los alimentos se abarataron un 1,6% interanual, mientras que los bienes de consumo subieron un 1,4% y los servicios un 0,9%.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China, la tasa de inflación subyacente, que descuenta la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos, se situó en abril en el 1,2% interanual, una décima más.