La inflación industrial se dispara al 10,5% en mayo, su mayor alza en más de tres años, por la energía

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 10,5% en mayo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de las coquerías y el refino de petróleo en un 62,2% y los del suministro de electricidad y gas en un 17,3%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del quinto mes de 2026, en la que se notan, por tercer mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena tres meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en mayo a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 5,2 puntos, hasta el 28,2%, la mayor desde noviembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas.

Asimismo, los bienes intermedios elevaron dos puntos su tasa interanual, hasta el 6,1%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual ocho décimas, hasta el 3,5%, situándose 7 puntos por debajo del índice general.

En los cinco primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 59,5%.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en mayo tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Andalucía (+22,5%), Canarias (+17,2%), Murcia (+15,9%) y Asturias (+15%).

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Extremadura (+3,4%), Navarra (+3,5%), Aragón (+3,8%) y Castilla y León (+4,8%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES SUBEN UN 1% MENSUAL

En valores mensuales (mayo sobre abril), la inflación industrial subió un 1% tras encarecerse un 8,4% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 4,2% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios del refino de petróleo (-5,1%) y la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-2,5%).