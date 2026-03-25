La inflación industrial se hunde un 7% en febrero por los precios energéticos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los precios industriales se desplomaron un 7% en febrero en relación al mismo mes de 2025, su mayor retroceso desde marzo de 2024, tras reducirse los precios del suministro de electricidad y gas un 28,3% y bajar los de las coquerías y el refino de petróleo un 8,7%, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del segundo mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses en negativo.

La caída de la inflación industrial en febrero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 11,7 puntos, hasta el -22,3%, debido al abaratamiento de la producción de energía eléctrica y de la producción de gas. En sentido contrario, los precios del refino de petróleo subieron más que en febrero de 2025.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 1%, a causa de que los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales bajaron menos que en febrero del año pasado.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en febrero una tasa del 0,8%, una décima menos que en el mes anterior y 7,8 puntos por encima del índice general.

TODAS LAS CCAA EN TASAS NEGATIVAS

La inflación industrial registró en febrero tasas anuales negativas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores descensos de precios se dieron en Canarias (-31,3%), Asturias (-29,1%), Baleares (-27,4%) y Madrid (-11,4%), únicas regiones con caídas de dos dígitos.

Por su parte, los retrocesos más moderados en los precios industriales los registraron Cantabria (-2%), Comunidad Valenciana (-2,4%), Extremadura (-3%) y Castilla y León (-3,2%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES BAJAN UN 3,1% EN EL SEGUNDO MES DEL AÑO

En tasa mensual (febrero sobre enero), los precios industriales se desplomaron un 3,1% por el abaratamiento de la producción y transporte de energía eléctrica (-21%), de la producción de gas (-1%); del procesado y la conservación de carne (-0,7%) y de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-0,3%).

En el lado de los ascensos, destacaron las incrementos de precios del refino de petróleo (+4,3%), de la fabricación de productos químicos básicos (+2,6%) y de la fabricación de otros productos alimenticios (+0,8%).