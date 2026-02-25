La inflación industrial modera su caída al 2,9% en el arranque de 2026 por los precios energéticos

Archivo - Vista de una fábrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales disminuyeron un 2,9% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevaron su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También descendieron los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8%, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en enero una tasa del 0,8%, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.

